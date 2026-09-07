Lettera anonima, Matta denuncia  

Una lettera anonima, arrivata a tutti i consiglieri comunali di maggioranza e opposizione, con nel mirino il consigliere di minoranza Roberto Matta, già candidato a sindaco con la sua lista Turismo e progresso. Immediata la reazione del diretto interessato che ha annunciato che presenterà una denuncia ai carabinieri contro ignoti.

Una missiva non minatoria, ma dai contenuti sarcastici che Matta, sui social, ha detto di considerare «per contenuti e modalità», «un puerile e vile tentativo di delegittimazione e di presa in giro nei miei confronti». Lo stesso consigliere poi, in una nota stampa, aggiunge che «la missiva, spedita il 4 settembre, tenta di mascherare dietro una presunta ironia un attacco personale», descrivendolo «come un consigliere che sottopone l’intelligenza artificiale a “assurde commissioni su Quartu”, trasformando – sostiene l’anonimo – “chiacchierate da bar” in atti e interventi politici».

Insomma, se l’intento era sarcastico di certo l’imprenditore quartese non l’ha presa per niente bene. «Quando non si riesce a rispondere nel merito», scrive ancora Matta in una nota, «si prova a screditare chi pone le domande. Qui non è in discussione la mia persona, ma il diritto di un consigliere di controllare, contestare e incalzare chi governa la città. Presenterò denuncia contro ignoti ai carabinieri, consegnando la lettera originale e gli elementi raccolti».

Poi conclude: «Saranno le autorità a stabilire eventuali responsabilità. Io non accuso nessuno senza prove. Ma una cosa deve essere chiara: né l’anonimato né l'intimidazione politica mi faranno arretrare di un centimetro. Continuerò a studiare gli atti, presentare interrogazioni e denunciare ciò che non funziona».

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