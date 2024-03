Lettera alla Provincia: «Il cavalcavia per Uta è troppo pericoloso» 

Il sindaco, preoccupato per la situazione di pericolo nel cavalcavia della Provinciale 3 che collega il paese a Uta e per la sicurezza dei concittadini, scrive alla Provincia per sollecitare il ripristino della struttura. «Non è la prima volta che chiedo la messa in sicurezza di quel ponte - scrive Gianluca Melis - mi spiace evidenziare che nonostante le ripetute richieste e sollecitazioni da me inviate, per vie brevi al sub commissario, nulla fino ad oggi è stato fatto per far cessare la situazione di pericolo che da tempo si è creata su questa struttura».

Fino a oggi, per risolvere le criticità del cavalcavia, che presenta profondi e lunghi solchi sul selciato, non è stato ancora effettuato alcun intervento. Il tratto rappresenta un importante e trafficato collegamento con la Statale 130, inoltre sovrasta la strada Provinciale 90 e la stazione ferroviaria di Villaspeciosa-Uta.

