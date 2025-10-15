VaiOnline
Mandrolisai.
16 ottobre 2025 alle 00:11

Lettera al ministro: servono risposte  per salvare la sanità 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dopo la fiaccolata della scorsa settimana ad Artizo dedicata a Nanni Mereu, l’imprenditore morto davanti alla sede sguarnita della guardia medica, il comitato “Allerta in Barbagia” rilancia la mobilitazione per la sanità pubblica con una lettera al ministro della Salute, Orazio Schillaci, alla presidente della Regione Alessandra Todde e all’assessore Armando Bartolazzi.

«Qui non possiamo vivere, ammalarci e, ironia della sorte, morire con dignità perché per morire serve un medico che certifichi il decesso. E quando non c’è il defunto rischia di fare un tour postumo tra paesi e distretti in cerca di un timbro liberatorio. È una vergogna», sottolinea la portavoce Pina Cui.

La nota richiama la carenza di medici all’ospedale e nel distretto sanitario di Sorgono. «Non è concepibile - viene spiegato - che la guardia medica di Aritzo, che dovrebbe coprire anche Gadoni e Belvì, sia spesso scoperta di medico. Non è accettabile che il 118 arrivi molto spesso senza medico a bordo. E non è più tollerabile che l’elisoccorso non voli di notte né in condizioni meteo avverse».

Il comitato punta l’indice contro la politica regionale: «Ha dimostrato una grave mancanza di ascolto». E aggiunge: «Il nostro gruppo chiede con forza un intervento immediato, concreto e duraturo. Non vogliamo più essere ignorati, ma ascoltati, rispettati e tutelati».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La protesta

L’ira dei farmacisti sardi, in 500 al sit-in di Cagliari: «Abbiamo stipendi da fame»

Battaglia sul rinnovo del contratto I sindacati: pronti allo sciopero 
Stefania Lapenna
Emigrati

«Ora voteranno tutti, i giovani non seguono gli ordini di scuderia»

L’avvocata Sara Nicole Cancedda: guardiamo al congresso con fiducia 
Cristina Cossu
Il meteo

Madre e figlia salvate a Porto Torres Olbia rivive l’incubo dell’alluvione

Automobilista bloccato in un sottopasso, super lavoro per i Vigili 
Andrea Busia Mariangela Pala
Governo

Una spinta agli stipendi ma c’è il nodo risorse

Flat tax del 10% sugli aumenti retributivi, novità per Isee e aliquote Irpef 
Milano

Uccide la compagna con 24 coltellate  di fronte ai poliziotti

Pamela Genini, 29 anni, era riuscita con uno stratagemma a chiedere aiuto  
La svolta

Hamas restituisce altri corpi,  varco di Rafah verso la riapertura

Una delle salme non è di un rapito. Gli Usa ai miliziani: «Via le armi» 