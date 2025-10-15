Lettera al ministro: servono risposte  per salvare la sanità 

Dopo la fiaccolata della scorsa settimana ad Artizo dedicata a Nanni Mereu, l’imprenditore morto davanti alla sede sguarnita della guardia medica, il comitato “Allerta in Barbagia” rilancia la mobilitazione per la sanità pubblica con una lettera al ministro della Salute, Orazio Schillaci, alla presidente della Regione Alessandra Todde e all’assessore Armando Bartolazzi.

«Qui non possiamo vivere, ammalarci e, ironia della sorte, morire con dignità perché per morire serve un medico che certifichi il decesso. E quando non c’è il defunto rischia di fare un tour postumo tra paesi e distretti in cerca di un timbro liberatorio. È una vergogna», sottolinea la portavoce Pina Cui.

La nota richiama la carenza di medici all’ospedale e nel distretto sanitario di Sorgono. «Non è concepibile - viene spiegato - che la guardia medica di Aritzo, che dovrebbe coprire anche Gadoni e Belvì, sia spesso scoperta di medico. Non è accettabile che il 118 arrivi molto spesso senza medico a bordo. E non è più tollerabile che l’elisoccorso non voli di notte né in condizioni meteo avverse».

Il comitato punta l’indice contro la politica regionale: «Ha dimostrato una grave mancanza di ascolto». E aggiunge: «Il nostro gruppo chiede con forza un intervento immediato, concreto e duraturo. Non vogliamo più essere ignorati, ma ascoltati, rispettati e tutelati».

RIPRODUZIONE RISERVATA