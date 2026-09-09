Lettera a Matta, la maggioranza: «È solo satira» 

Non si placa la polemica sulla lettera anonima arrivata nei giorni scorsi a tutto il Consiglio comunale. Una missiva in cui si ironizzava sull’uso eccessivo dell’intelligenza artificiale da parte del consigliere di minoranza Roberto Matta, che ha annunciato immediatamente una denuncia ai carabinieri e definito l’episodio «un puerile e vile tentativo di delegittimazione e di presa in giro nei miei confronti». Un attacco personale e politico, insomma.

Una questione sulla quale ora intervengono anche i gruppi di maggioranza in Consiglio: «La missiva non contiene alcuna frase di minaccia ma si limita a una provocazione satirica – si legge –. Classificare un episodio di evidente satira come un’azione intimidatoria rischia di generare allarmismi del tutto ingiustificati, distorcendo la percezione del dibattito pubblico cittadino, che resta vivo e aperto. Facciamo un appello al consigliere Matta: è necessario il contributo dell’intero consiglio comunale per riportare al centro dell’agenda politica i temi prioritari per la città di Quartu, privilegiando il confronto nelle sedi istituzionali rispetto alle discussioni sui social network».

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