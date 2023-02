Letta: il Pd resiste. Primarie, Bonaccini in testa 

Il risultato delle Regionali ha fatto da attizzatoio alle recriminazioni interne al Pd contro i dirigenti. Il segretario Enrico Letta ha provato a farsi scudo coi dati del partito, stimato al 20% sia nel Lazio sia in Lombardia: «Rimaniamo saldamente seconda forza politica e primo partito dell'opposizione». Ma è iniziato lo sprint per la sua successione e i candidati non hanno fatto sconti. Per Bonaccini e Schlein è stato il primo giorno di competizione dopo l'esito praticamente ufficiale del voto fra gli iscritti sugli aspiranti segretari Pd: il presidente dell'Emilia Romagna è al 54,35%, avanti di 20 punti alla concorrente, che è al 33,7%. Hanno votato in 127.289, contro i 189 mila del congresso 2019 (vinse Nicola Zingaretti) e i 266 mila del 2017 (vinse Matteo Renzi). Mancano solo i risultati dei circoli di Lazio e Lombardia, dove le urne saranno aperte fino al 19. Ma per Gianni Cuperlo (7,46%) e Paola De Micheli (4,49%) non ci sono speranze di partecipare al ballottaggio del 26 febbraio, quando voteranno anche i non tesserati. L'intenzione di Bonaccini e Schlein è quella di tracciare una linea netta fra un prima, che ha portato il Pd al 19% delle politiche, e quel dopo che inizierà il 26 febbraio. «Stavolta – dice Bonaccini – facciamo giocare quelli che hanno dimostrato di saper vincere contro la destra», cioè gli amministratori locali. Per Schlein, «servono nuovi leader credibili».

