Letta e la politica di oggi: «Solo uno spot elettorale,le idee non contano più» 

Gianni Letta ha chiarito subito che non si sarebbe soffermato su temi d’attualità, sulla polemica che attraversa i partiti. In realtà, al secondo appuntamento della Scuola di formazione politica promossa dai Riformatori sardi, l’89enne storico sottosegretario nei governi Berlusconi ha fatto molto di più. Ha detto che la politica non gode di buona salute: «Oggi la politica non è più una battaglia delle idee, in base a una visione del mondo per plasmare un continente, una Nazione, una Regione a quel determinato indirizzo, ma è diventata caccia del consenso». Questo significa che magari si possono anche avere posizioni precise, ma ciò non esclude «l’attaccamento a visioni populiste se pensiamo che ci possano portare voti».

Il consenso

Letta fa l’esempio del caso superbonus (sviscerato poco prima dall’economista Carlo Stagnaro intervistato dal consigliere regionale Giuseppe Fasolino): «Stagnaro l’ha chiarito prima ed è la pura verità: tutti i partiti, nessuno escluso, hanno fatto a gara a votare il superbonus, a chiederne insistentemente la proroga, a battersi per chiedere un’estensione sempre maggiore di questa misura. Perché? Perché tutti, persino chi era consapevole dei pericoli, erano convinti che questa misura potesse portare voti». E se la politica è solo ricerca del consenso, «perché cambiamo idea per aderire a quella altrui, allora non puoi più affermare la tua visione del mondo». Senza dover rinnegare le proprie idee, c’è un modo per venire a patti con chi la pensa diversamente. Si chiama compromesso e, sottolinea Letta, «è la ricerca del punto di equilibrio tra visioni diverse che possa rappresentare gli interessi del maggior numero di persone possibile, un modo altissimo di fare politica per il bene comune». Ecco, ammette, «io ho cercato di promuovere il bene comune».

Il Cavaliere

Lo ha fatto fin dal primo sottosegretariato alla presidenza del Consiglio ricoperto nel ‘94, quando Silvio Berlusconi vinse le elezioni. Letta conobbe il Cavaliere quando era direttore del Tempo, ai tempi della polemica sulla legittimità delle antenne libere. Era il 1980 e il Tempo sosteneva la libertà d’antenna. Fu allora che Berlusconi gli chiese di collaborare con lui, «ma io non accettai, cedetti nel 1988, ma non partecipai alla campagna elettorale di sei anni dopo». Poi, dopo l’affermazione alle politiche, il Cavaliere gli chiese una mano. «E io accettai a due condizioni: poter continuare a dire a Berlusconi ciò che pensavo, e la possibilità di ricoprire un incarico istituzionale e non politico». Quello del sottosegretario, appunto. Non era semplice sostenere Berlusconi, soprattutto per le polemiche sul conflitto d’interessi. «Ma Scalfaro gli disse subito: lei ha vinto e le darò l’incarico di formare un governo, ma non vada a Palazzo Chigi senza questo signore (Gianni Letta ndr.)».

I leader

Letta non voleva discutere di attualità, ma ha parlato del sovranismo come di «un aspetto di esasperata ricerca del consenso che fa degenerare la politica in demagogia». Nessun riferimento agli attuali leader ma confessa che il suo preferito di sempre rimane Alcide De Gasperi, «vero artefice della ricostruzione italiana nel dopoguerra».

