Letizia Pistis spegne 104 candeline 

La comunità di Morgongiori è in festa per la sua centenaria, Letizia Pistis. Qualche giorno fa, infatti, la signora Pistis ha compiuto 104 anni. Festeggiamenti nella struttura per anziani che la ospita, a Turri, circondata dall’affetto dei parenti (tre figli, due nipoti e altrettanti pronipoti) e di tutti gli amici, accorsi per la piccola festa organizzata in suo onore.

Sposata a Morgongiori con Carmelo Figus, Letizia Pistis nel corso della sua vita si è occupata essensialmente della famiglia e della sua casa, con un occhio di riguardo speciale per la cottura del pane tipico e dei dolci.

Prima di lei anche la sorella Ernesta, deceduta qualche anno fa, aveva raggiunto i 103 anni. Ad omaggiarla anche la comunità di Morgongiori, con la presenza del primo cittadino Paolo Pistis che per l’occasione le ha donato una targa ricordo. ( g. pa. )

