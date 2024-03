Letizia Moratti ci riprova: «Io in campo alle Europee» 

Letizia Moratti torna alla politica: l’ex sindaca di Milano ed ex ministra sarà candidata alle Europee con Forza Italia. È stata la stessa Moratti ad annunciarlo in un evento organizzato a Palazzo Lombardia, sciogliendo così le riserve «dopo una lunga riflessione». Nel 2023 la Moratti era approdata nel Terzo Polo, con il quale fu candidata alla presidenza della Regione.

Ieri l’ex ministra, che per oltre un decennio è rimasta fuori da Forza Italia, ha pranzato con il segretario dei berlusconiani, Antonio Tajani, e con un altro ex sindaco, Gabriele Albertini, altro probabile candidato. Moratti sarà capolista in Lombardia nel caso in cui Tajani non dovesse correre.

