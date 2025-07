Letizia Battaglia: la tenerezza e la ferocia 

Ci si sta dentro interi, senza cautele. E a volte è “una carezza”, altre “un pugno”. Talvolta occhi scuri che porgono un fiore, talaltra una pozza di sangue e un cadavere accanto. Del resto, la vita è quella che è: un’altalena di tenerezza e ferocia, e per comprenderla, almeno un poco, non rimane che «mescolarsi pienamente, senza infingimenti, al mondo». Alla maniera di Letizia Battaglia e delle sue fotografie che, a Cagliari, nelle sale del Palazzo di Città, si ergono come fusti di una selva oscura, costringendo lo sguardo a rimbalzare da un morto ammazzato a una donna distesa sulla battigia, felice con un figlio in grembo e un neonato sopra di lei.

Come una foresta

Si intitola “Senza fine” la mostra di Letizia Battaglia, promossa dal Comune di Cagliari con la collaborazione della Fondazione di Sardegna, inaugurata ieri pomeriggio dall’assessora Maria Francesca Chiappe e aperta fino al 6 ottobre (da martedì a domenica, dalle 10 alle 20). Selezionate da Paolo Falcone e Sabrina Pisu, sono settanta immagini tratte dall’archivio della fotografa palermitana, tra le prime fotoreporter italiane, morta il 13 aprile del 2022 all’età di 87 anni. In grande formato, le opere non sono appese alle pareti, ma montate su entrambi i lati di cavalletti di cristallo, e si snodano al centro delle sale evocando, in omaggio all’architetta Lina Bo Bardi, una foresta priva di sentieri obbligati.

Esistenze, fatti e luoghi

Un percorso che non si cura di rispettare alcun ordine convenzionale, cronologico o tematico, bensì, come la vita, ciò che capita capita. E in cinquant’anni di lavoro fotografico (1971-2020), con il quale diventa una delle figure principali nella storia della fotografia internazionale, Battaglia coglie una varietà di esistenze, fatti e luoghi. Ci sono gli anni Ottanta in Sicilia, quelli dei morti ammazzati nella “seconda guerra di mafia”, scatenata dai Corleonesi guidati da Totò Riina e Bernardo Provenzano; gli anni della frequentazione della Real Casa dei Matti, l’ospedale psichiatrico di Palermo; i viaggi in Turchia, Russia e Groenlandia. È «un’esperienza frontale» in cui tra chi osserva e l’immagine c'è «la stessa distanza, senza filtri e senza mediazioni, che Letizia Battaglia poneva fra sé e i soggetti dei suoi scatti», scrivono Falcone e Pisu nell’introduzione al catalogo della mostra pubblicato da Electa. Ampliato nella parte fotografica, il volume contiene i testi a firma di sette scrittrici, oltre a quelli dei curatori, che declinano le lettere dell’espressione “senza fine”: S come sogno (Viola Ardone), E come empatia (Isabella Ragonese), N come nascita (Giovanna Calvenzi), Z come zoccola (Chiara Barzini), A come attivismo (Dacia Maraini), F come futuro (Marta Sollima), I come intraprendenza (Anastassija Sofia Tortorici), N come nostalgia (Paolo Falcone), E come emancipazione (Sabrina Pisu). Un abbecedario che traccia i vari profili di Letizia Battaglia: giornalista (inizia la carriera scrivendo per alcune riviste), fotografa (per caso: «Con l’articolo mi chiedevano anche le foto, altrimenti non me lo pubblicavano»), attivista («le mie foto da sole a che servono senza una rivoluzione sociale?»), editrice (con le riviste “Grande Vu” e “Mezzocielo” e poi la casa editrice Edizioni della battaglia); regista; ambientalista e assessora alla viabilità del Comune di Palermo.

Autodidatta, Battaglia ama la strada, «il luogo dove avvengono tutte le cose, quelle belle e le brutte»; usa il grand’angolo e fotografa sempre in bianco e nero: la vita è luce e ombra. «Sono stata salvata dalla fotografia. Ero una donna giovane, intelligente, disperata. Il mio incontro con la fotografia mi ha permesso di esprimere i miei pensieri, la mia ribellione, il mio impegno sociale e politico».

