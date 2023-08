L’eterno riposo degli amici a quattro zampe 

Gli animali da compagnia sono sempre più considerati membri della famiglia a tutti gli effetti: il rapporto affettivo, negli anni, si è fatto sempre più stretto, ora anche nella morte. Una prospettiva condivisa da Gessica Porcu, 35enne di Pabillonis, che ha recentemente inaugurato un servizio, specializzato in funerali per animali da compagnia, unico nel Medio Campidano e nell'Oristanese. Le opzioni più vicine per seppellire un proprio amico a quattro zampe sono a Iglesias, Cagliari e Monserrato.

In poco più di un mese di attività, l’agenzia “Un cuore a 4 zampe” ha ricevuto richieste da Guspini, Oristano, San Gavino, Sanluri, Terralba, Villacidro. Gessica, appassionata di animali, fa parte dell'associazione di volontariato Guardian Dogs, è guardia zoofila ed educatrice canina. L’hanno scorso ha vissuto la perdita del suo pastore tedesco e si è ritrovata in difficoltà nel trovare un servizio funebre adeguato. Così è maturata l'idea di aprire un'attività che potesse colmare questo vuoto. «I risultati ci sono, nonostante la giovane età dell'attività. In poco più di un mese, ho già gestito una decina di servizi», afferma. Ha scelto di aprire l’attività nel suo paese con l'intento di contribuire all'ampliamento delle opzioni disponibili nel centro campidanese, che geograficamente riveste una posizione strategica all'interno dell'area.

Per rendere il servizio accessibile a tutti e convincere anche gli indecisi, i prezzi sono mantenuti bassi e competitivi. L'offerta comprende il trasporto del corpo dell'animale presso il forno crematorio, con la possibilità di ricevere le ceneri raccolte in un'urna, ma anche lo smaltimento.

