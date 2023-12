L’eterno Paris risorge in Val Gardena 

SELVA DI VAL GARDENA. Per paradosso, è arrivata, lampante e solenne, proprio sulla Saslong di Val Gardena, la pista che meno ama, la resurrezione agonistica dell'azzurro Dominik Paris. In 1’59”84 e dopo una gara perfetta, Domme si è nettamente imposto della classica discesa gardenese sull'intero tracciato della Saslong. Per lui - miglior velocista azzurro della storia e uno tra i migliori al mondo - è la vittoria n. 22 in carriera, una vera rinascita dopo la deludente scorsa stagione in cui erano anche circolate voci di un possibile ritiro dalle competizioni visto che aveva ottenuto quasi fortunosamente solo un podio in superG a Cortina. Secondo il norvegese Aleksander Kilde, che sulla Saslong ha vinto cinque volte, a 0”44, terzo a 6 decimi Bryce Brennett, vincitore della sprint di giovedì, ottimo Mattia Casse, 7°. «È troppo bello vincere qui, su questa pista dove ho sempre fatto una gran fatica», racconta felicissimo Paris, «ma sono riuscito a sciare sciolto e soprattutto a far bene i salti», che sono sempre stati sulla Saslong in suo grande problema, soprattutto sui dossi della Ciaslat. Dopo di che questo grande campione di 34 anni - padre di famiglia, con due figli avuti dalla compagna d'infanzia Kristina ed una gran passione per il rock duro che pratica suonando (bene) la chitarra con il suo complesso - può riservare allo sci azzurro altre grandissime soddisfazioni. E questo già a fine anno, a Bormio, sulla massacrante Stelvio su cui ha vinto ben 7 volte. E magari anche a gennaio a Kitzbuehel sulla micidiale Streif che Domme ha domato ben quattro volte.

Ora la Coppa resta tra le Dolomiti ma si sposta nella vicina Val Badia per i due slalom giganti di oggi e domani sulla Gran Risa con lo slalomista altoatesino Alex Vinatzer che ha promesso di voler fare scintille sulle nevi di casa.

