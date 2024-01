L’eterno ingorgo di viale Colombo 

Mattina o sera, fa poca differenza: percorrere viale Colombo sta diventando un incubo. Nelle ore di punta può volerci mezz’ora per percorrere un piccolo tratto da piazza Santa Maria alla rotatoria all’incrocio con via Marconi. Il traffico sembra essere impazzito e le cose peggiorano perché ognuno fa quel che vuole: parcheggia vicino agli incroci ostruendo la visibilità a chi esce dagli svincoli. I pedoni che attraversano rischiano ogni giorno la vita e i progetti per migliorare la viabilità sono sempre rimasti chiusi in un cassetto. Dall’incrocio con via Marconi fino almeno a quello con via Panzini, le code sono all’ordine del giorno soprattutto nelle ore di punta. D’estate le file si allungano fino al piccolo rondò all’incrocio tra via San Benedetto e via Salieri, per via di chi si sposta per raggiungere il Poetto. Si ripetono poi i soliti problemi del mercoledì, quando la chiusura di via della Musica per l’allestimento del mercatino settimanale trasforma viale Colombo in un inferno di lamiere.

I cittadini

«Servirebbe sempre la presenza della Polizia locale, non una volta ogni tanto», commenta Gianfranco Dessì, 83 anni: «L’incrocio tra via Nenni e via Bonaria continua a restare il più pericoloso, tanti anni fa mia madre fu investita e morì proprio là, ma non è mai cambiato niente per la messa in sicurezza». Poco distante, Adolfo Suergiu aggiunge: «Avete visto quanto sono pericolose le strisce tra via Bonaria, viale Colombo e via Nenni? Questo perché il semaforo per i pedoni scatta contemporaneamente a quello per chi svolta in viale Colombo e nemmeno si ferma per far passare chi attraversa a piedi. Soprattutto la sera è un inferno. Anche io sono del parere che ci vogliano i vigili».

I rimedi non attuati

I progetti per snellire il traffico e per rendere più sicura la strada ci sono da tempo, però chiusi in un cassetto. A cominciare dalla sincronizzazione dei semafori: a differenza di quanto per esempio accade nell’ex statale 554, in viale Colombo i quattro semafori distanziati di pochi metri tra loro scattano in tempi diversi: se ad esempio si procede con il verde all’incrocio con via Nenni, poi ci si deve fermare poco dopo al semaforo all’incrocio con via Magellano. Non aveva avuto seguito nemmeno la proposta di creare i mini rondò negli incroci tra piazza Santa Maria e via Parini.

Gli orari più difficili

«È soprattutto nel pomeriggio fino alle 18, che il traffico impazzisce e non si sa bene perché», commenta Corrado Esposito dal negozio per animali “Cucciolandia”: «Basterebbe un presidio fisso dei vigili urbani all’incrocio con via Nenni, per migliorare la situazione. E poi, i semafori sincronizzati non sono una cattiva idea». Viorica Monni, imprenditrice, aggiunge: «Hanno parlato anche di senso unico, ma mi pare improponibile. Meglio piuttosto due rotatorie, una davanti a piazza Santa Maria. Mi è capitato di vedere tanti anziani investiti».

