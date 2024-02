L’eterno duello tra “nonno” Biden e “il perseguitato” Donald 

New York. Se l’operato del presidente degli Stati Uniti si misurasse solo con le decisioni prese all’interno dello Studio Ovale e della “Situation Room”, il democratico Joe Biden non avrebbe da preoccuparsi alle elezioni del prossimo 5 novembre. Sono sotto gli occhi di tutti i successi dei primi tre anni di governo: l’economia è in marcia - ottimi i dati sull’occupazione, cala l’inflazione, cresce il Pil e aumentano le buste paga - il Congresso ha approvato leggi bipartisan importanti, come quelle sulle infrastrutture, sulla produzione dei chip e sulle armi; l’asse atlantico è tornato forte, dopo le minacce di uscire dalla Nato sventagliate da Trump. Biden ha dimostrato coraggio, sia a casa che all’estero: è stato il primo “commander in chief” a partecipare a uno sciopero, quello dei metalmeccanici in Michigan, e il primo a entrare in una zona di guerra non controllata dall’esercito Usa andando a Kiev e poi a Tel Aviv.

Nonostante ciò, la maggioranza degli americani, oltre il 60%, lo ritiene un leader debole. Questo perché il suo lavoro non si svolge solo a porte chiuse. Il capo della più grande potenza al mondo deve apparire forte e deciso anche nell’eloquio, nel portamento. Come Donald Trump che ad oggi lo supera di circa cinque-sei punti. Certo, le primarie repubblicane sono in corso, ma lo stacco sull’avversaria di partito Nikki Haley è abissale; anche se tutto può davvero succedere in questa strana stagione elettorale, è quasi scontato che sarà The Donald a sfidare Biden. Un déjà-vu del 2020, ma a ruoli invertiti.

Età e dubbi

A casa, negli uffici, tra amici, nelle città repubblicane come in quelle democratiche, l’età di Biden, 81 anni, è uno degli argomenti dominanti. Quando cammina, ha un passo traballante; quando parla, offre sempre gaffe ai giornali. I discorsi sono brevi, lo sguardo stanco, tanto che una delle battute da bar più frequenti è: “Ti immagini che infarto, se dovessero svegliarlo alle tre del mattino per un’emergenza?”. E la campagna democratica sembra non riuscire a spostare l’attenzione sui risultati positivi ottenuti. La popolarità è ai minimi, ferma al 38%. Se non bastasse, anche la vice Kamala Harris non è amata. La gestione dei rapporti con Israele nella guerra a Gaza sta facendo perdere i voti dei giovani, mentre la crisi migratoria ai confini porta Trump in posizione di comando nella maggior parte degli stati in bilico, come Arizona, Nevada, Georgia, Carolina del Nord, Wisconsin. Questi sondaggi, più che quelli nazionali, sono il vero termometro degli umori del Paese.

Gli attacchi repubblicani

Sulla questione geriatrica i repubblicani hanno costruito tutta la narrativa: è un ritornello che urlano in ogni comizio dal 2020. L’ex presidente prende in giro il rivale costantemente, mimandone la camminata incerta e lo sguardo assonnato. “Sleepy Joe” d’altronde è un tormentone tra il popolo Maga (Make America Great Again). Poco contano i 4 processi penali e i 91 capi di accusa che pendono sul leader dei conservatori, ritenuto anzi “perseguitato” dai magistrati. Grazie all’innegabile energia, non viene percepito come vecchio o mentalmente incapace. Malgrado abbia solo quasi quattro anni in meno e sia egli stesso campione di cantonate.

Ed è su questo che la campagna democratica ha deciso di puntare ora: attaccare gli errori del repubblicano, le sue posizioni politiche, dipingendolo come un pericolo per la democrazia che si vanta di voler fare il “dittatore per un giorno”, di voler “punire” gli antagonisti politici, di rendere impossibile la scelta delle donne in fatto di aborto a livello federale. Un candidato che, inoltre, fomenta i suoi con la retorica delle elezioni rubate nel 2020 e che si dichiara pronto ad abbandonare gli alleati internazionali.

Nel vivo

Recentemente l’Editorial Board del New York Times ha chiesto a Biden di non “nascondersi” più. Il presidente, difatti, ha concesso molte meno interviste dei predecessori Obama e Trump, fa poca campagna e affida a video la maggior parte dei suoi messaggi. Per il secondo anno consecutivo, non si è neanche fatto intervistare come da tradizione prima del Super Bowl, la finale del campionato di football, l’evento più seguito dagli americani. Se è davvero in grado di reggere una campagna e altri quattro anni alla Casa Bianca, sottolinea il giornale newyorkese, «deve fare di più e meglio, incontrare gli elettori, fare discorsi a braccio, essere più presente nelle piazze come nei programmi tv». Soprattutto adesso, all’indomani della pubblicazione di un rapporto che rischia di minarne la corsa. Quello del procuratore speciale Robert Hur che, sebbene lo abbia assolto da responsabilità penali sulla gestione di materiale classificato, lo ha definito «ben intenzionato» ma «anziano e con poca memoria».

Biden ha comunque ancora nove mesi per provare a invertire la rotta. Sarà un testa a testa fino alla fine. Un assist potrebbe però arrivargli dai tribunali, se Trump dovesse ricevere almeno una condanna prima delle elezioni. In quel caso molti indipendenti e tanti indecisi (soprattutto tra i giovani e gli ispanici) che al momento tentennano, potrebbero sciogliere le riserve e consegnare la Casa Bianca ai democratici.

