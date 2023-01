L’eterna vice punta alla fascia tricolore 

«È l'unico modo per far prevalere gli interessi della comunità. Sono fermamente convinta che a livello locale si deve tener conto solo delle necessità del territorio: più ideologie possono dare valore aggiunto anche se parlerei di punti di vista più che di ideologie, di condivisione di progetti, di unità di intenti».

«Da donne e uomini animati come me dalla voglia di mettersi a disposizione della comunità, di impegnarsi per il futuro del nostro piccolo, grande paese. Abbiamo cercato persone che possano mettere in campo professionalità e competenze, rispecchiare tutte le esigenze e le istanze, sia per età sia per professione, sia per interessi. Sarà una squadra di esperienza, di competenze e di alte professionalità».

Si delineano i nuovi schieramenti in vista delle elezioni comunali e Decimo ha già una candidata sindaca: Monica Cadeddu, classe 1979, impiegata nel settore della sanità. Per oltre nove anni, è stata vice sindaca e assessora al Bilancio, Programmazione, Attività Produttive, Cultura e Spettacolo, fino a settembre, quando la sindaca Anna Paola Marongiu le ha tolto l'incarico, di fatto spaccando maggioranza e opposizione. Un terremoto i cui esiti si riflettono sulle prossime elezioni. Cadeddu si presenta con una lista civica, composta da diverse anime politiche, della quale fanno parte sia esponenti della maggioranza che dell'opposizione dell’attuale Consiglio comunale, inclusi i due consiglieri grillini che devono però capire insieme al Movimento se partecipare come appartenenti ai 5 Stelle.

Si delineano i nuovi schieramenti in vista delle elezioni comunali e Decimo ha già una candidata sindaca: Monica Cadeddu, classe 1979, impiegata nel settore della sanità. Per oltre nove anni, è stata vice sindaca e assessora al Bilancio, Programmazione, Attività Produttive, Cultura e Spettacolo, fino a settembre, quando la sindaca Anna Paola Marongiu le ha tolto l'incarico, di fatto spaccando maggioranza e opposizione. Un terremoto i cui esiti si riflettono sulle prossime elezioni. Cadeddu si presenta con una lista civica, composta da diverse anime politiche, della quale fanno parte sia esponenti della maggioranza che dell'opposizione dell’attuale Consiglio comunale, inclusi i due consiglieri grillini che devono però capire insieme al Movimento se partecipare come appartenenti ai 5 Stelle.

Da chi è composta la lista?

«Da donne e uomini animati come me dalla voglia di mettersi a disposizione della comunità, di impegnarsi per il futuro del nostro piccolo, grande paese. Abbiamo cercato persone che possano mettere in campo professionalità e competenze, rispecchiare tutte le esigenze e le istanze, sia per età sia per professione, sia per interessi. Sarà una squadra di esperienza, di competenze e di alte professionalità».

È possibile amministrare un Comune prescindendo dai propri ideali politici, con una lista così eterogenea?

«È l'unico modo per far prevalere gli interessi della comunità. Sono fermamente convinta che a livello locale si deve tener conto solo delle necessità del territorio: più ideologie possono dare valore aggiunto anche se parlerei di punti di vista più che di ideologie, di condivisione di progetti, di unità di intenti».

È stata quasi 10 anni in maggioranza. Quali parti del suo programma sono in continuità con quelli dell’amministrazione uscente?

«Sicuramente una continuità ci sarà, come ad esempio sulla riqualificazione delle strutture pubbliche, comprese quelle sportive, culturali, rendendole il più possibile fruibili. Continuare a perseguire obiettivi di tutela ambientale e valorizzazione del territorio».

Le prime tre azioni da intraprendere se diventa sindaca.

«Sicuramente riavvicinare i cittadini all'istituzione; cercare di far riprendere l’economia locale anche attraverso la valorizzazione del territorio facendo conoscere la nostra realtà non solo per la sagra di Santa Greca, ma per esempio con l'organizzazione di grandi eventi. Per ultimo ma non meno importante, riprovare a creare quel senso di comunità che ormai sta andando perduto».

C'è qualcosa che l'amministrazione attuale non ha fatto e che invece sarebbe stata importante per Decimo?

«Quello che ho rimproverato nell’ultimo anno di amministrazione alla maggioranza è l'immobilismo, nato col Covid. Questi sono stati probabilmente i veri motivi di divisione. Ho sempre detto che stavamo rallentando rispetto alla prima consiliatura e questo probabilmente non è stato gradito».

Che cosa è successo a settembre, che idea si è fatta sui reali motivi del gesto della sindaca?

«Sinceramente avevo deciso di non parlarne più, di concentrarmi sul futuro e sui temi della campagna elettorale. Credo che ci sia stata una scelta squisitamente politica mascherata e giustificata con dei motivi personali inesistenti. Come già detto a settembre era sufficiente parlarne e prendere atto che la vita di quella coalizione volgeva al termine ma con sincerità e lealtà: la sindaca ha deciso di fare altro, con mio grande dispiacere ha rovinato un’amicizia».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata