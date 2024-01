L’eterna primavera al Poetto 

Basterebbero le due bimbe impegnatissime con la realizzazione di un castello di sabbia alla Prima fermata, oppure il trio di ex giovincelle in costume immerse nell'acqua sino alla vita che procedono a passo spedito. Abbastanza per capire che qualcosa di strano deve per forza esserci. Non foss'altro per i venti gradi di un fine gennaio che sembra più simile a maggio, e il gelo degli imminenti giorni della Merla che è evidente tardano ad arrivare. Non si sente certo oggi, con le frustate del maestrale che non riescono comunque a tener lontani i cagliaritani dal loro mare. Col calendario palesemente tradito da un meteo che racconta di una quasi estate infinita. Così non stupisce che qualcuno posi maglia e jeans sulla sabbia per fare l'ennesimo bagno di una stagione fuori controllo; con la neve del Gennargentu che si scioglie e parecchi chilometri più giù, qualche lettino sistemato sull'arenile del Poetto.

Pensionati e studenti

In un venerdì lavorativo come tanti, l'alta pressione subtropicale annunciata dagli esperti del cielo è la prima ad arrivare. Prima ancora di chi, sfruttando le ore libere conquistate con la pensione o forzatamente consegnate dallo stato di disoccupazione, a mezza mattina e già lì, a passeggiare sul bagnasciuga o a cercare il punto più riparato dal vento per stendere l'asciugamano e dedicarsi alla lettura. Impresa decisamente ardua: lo sa bene Francesco Boi, universitario intento a lottare con le pagine ribelli. «Mi sa tanto che non ho scelto il giorno migliore per studiare», osserva rassegnato. Mezzo secondo dopo gli appunti spariscono in fondo allo zainetto, e con le cuffiette alle orecchie decide di dedicarsi solo al panorama. Idea condivisa dal signore piazzato qualche metro avanti. «Inverno? Ma quando mai. A Cagliari è estate tutto l'anno»: una quasi sentenza, quella di Gabriele Fadda, 73 anni, bermuda e il petto nudo di chi è evidentemente immune al vento che si fa più forte col passare delle ore.

Turisti e disoccupati

Non c'è ovviamente la folla dell'alta stagione, ma la colonnina che regala un sole decisamente sopra le medie diventa un richiamo troppo forte per ignorarlo. Devono averlo pensato marito e moglie arrivati dalla Germania, che non parlano inglese né italiano, ma lo fanno capire a gesti che Cagliari, con questo clima, è come il paradiso o giù di lì. Sorridono mentre spalmano un dito di protezione solare nell'inverno cittadino che stupisce e potrebbe persino scottare. E poi ci sono i locali, che mentre tre quarti circa di uomini e donne sono al lavoro, approfittano del tempo libero non richiesto ma dovuto alla momentanea assenza di occupazione. Allora stanno lì, a godersi il tepore amplificato dai granelli di sabbia. «Attualmente non ho un impiego, lo sto cercando», assicura Nicola Cogoni, 29enne di Monserrato. Non lo troverà sicuramente al mare, dove il termometro segna 20 gradi anche mezz'ora dopo le quattordici. Troppi per rinunciare al pranzo in uno dei chioschi a disposizione. E troppi anche per far temere gli ultimi tre giorni di gennaio: quelli della Merla, che come tradizione vuole sono considerati i più freddi dell'anno. Forse del prossimo, date le premesse.

RIPRODUZIONE RISERVATA