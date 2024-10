L’eterna attesa di un esame:  gastroscopia dopo 350 giorni 

All’Asl 5 di Oristano le liste di attesa restano lunghe, per alcune prestazioni eterne.

Gli esami

“Sardegna salute” nel monitoraggio “Tempi attesa regionali per azienda” con priorità “D” (differibile) fissati in sessanta giorni, evidenzia che otto dei sedici accertamenti diagnostici indicati nella tabella generale non rispettano i tempi massimi di attesa.

Per la precisione, nella settimana che va dal 7 all’11 di questo mese l’attesa per effettuare l’esofagogastroduodenoscopia (per brevità chiamata gastroscopia) con biopsia sfiora l’anno, 353 giorni per la precisione. Va meglio, ovviamente per modo di dire, per chi deve effettuare lo stesso esame ma senza l’istologico: l’attesa si accorcia di nove giorni, 344 quindi.

Sono 227 giorni invece per l’eco(color)doppler degli arti inferiori e superiori, 167 per la mammografia monolaterale e 120 per la bilaterale, 160 per l’ecografia dell’addome completo, 135 per l’ecografia bilaterale della mammella, 72 per un elettrocardiogramma.

Le visite

Le visite “differibili” invece dovrebbero avere tempi di attesa massimi di trenta giorni; all’Asl oristanese la campionatura sempre di quella settimana di ottobre dice che 7 su 9 prestazioni in tabella vanno oltre, alcune ben oltre.

Come i 109 giorni per la prima visita endocrinologica e 105 per la prima visita oculistica. I giorni di attesa sono 95 per la dermatologica, 79 per la cardiologica, 78 per la visita fisiatrica.

Anche per le prestazioni prenotate con classe “P” (programmabili) quindi non brevi e differibili, calma e gesso: 343 giorni per l’esofagogastroduodenoscopia che scendono a 318 con la biopsia, 287 la colonscopia con endoscopio flessibile, 225 l’eco(color)doppler degli arti inferiori e superiori.

Per quanto attiene invece alla fascia “B” (breve attesa) l’Azienda sanitaria di Oristano ha rispettato i dieci giorni dalla prenotazione sia per quanto riguarda le visite che tutti gli accertamenti diagnostici che si possono svolgere nelle strutture provinciali.

Il commento

«Le liste d’attesa sono ancora troppo lunghe, in qualche branca c’è stato un miglioramento, in altre un peggioramento. In generale però siamo ancora molto lontani dell’inversione di tendenza che porti a non escludere dalla sanità pubblica chi ha meno possibilità, come purtroppo sta avvenendo», conclude Gisella Masala, che fa parte del Comitato per il diritto alla Salute della provincia di Oristano.

Le risorse finanziarie in Regione per tentare di accorciare i tempi ci sono, tredici milioni, però «mancano i medici», ha sottolineato l’assessore alla Sanità, Armando Bartolazzi, in un convegno del sindacato dei camici bianchi Fimmg. Finché non verrà popolato il deserto della medicina territoriale, sistemati i pronto soccorso e la specialistica territoriale ci sarà da attendere: purtroppo a lungo.

