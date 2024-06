“Let the sunshine in”  Sul palco per Rafah domenica a Cagliari 

«La potenza unificatrice della musica per condannare l’aggressione di tutte le guerre e portare solidarietà ai popoli oppressi», così si presentano gli organizzatori dello spettacolo “Let the sunshine in” che vedrà domenica prossima, 16 giugno, sul palco del Teatro Massimo di Cagliari (viale Trento, inizio alle 20.30) il World Music Choir, ensemble musicale amatoriale guidato dall’artista cagliaritana Stefania Secci Rosa, per un concerto di beneficenza i cui proventi andranno a Medici Senza Frontiere per sostenere gli ospedali di Rafah nel sud della Striscia di Gaza.

La squadra

Una iniziativa firmata da S’Ard Music in collaborazione con Cedac, Jazz in Sardegna, Amicizia Sardegna-Palestina e il teatro. Sul palco del Massimo, ad accompagnare il super gruppo di Stefania Secci Rosa, ci saranno Fabrizio Lai Dessì alla chitarra e percussioni, Francesca Puddu, alla chitarra, Francesco Moreno al basso e diversi ospiti che hanno accolto con entusiasmo l’invito a partecipare. A sostenere l’iniziativa anche Sara Montalbano, fotografa professionista sarda con progetti in giro per il mondo (sua la cura dell’impianto fotografico) e Marina Brunetti Marinetti, illustratrice da sempre attenta a temi sociali che firma la grafica dello spettacolo. Ospite sul palco, infine, anche Ahlam Hmaidan che si definisce «una palestinese in diaspora, accudita e cresciuta sin dalla tenera età in Sardegna, l'Isola più bella del mondo».

Il messaggio

Grazie alla partecipazione degli studenti di tecnica vocale “Voce Sola Ensemble” e alla collaborazione della musicista Elisa Lombardo, direttrice del coro, Secci Rosa ha scelto di scendere in campo in un importante momento storico per la pace nel mondo. “Let the sunshine in’ è un brano famosissimo ripreso dal musical “Hair” che focalizza l'attenzione su ciò che tutti noi in questi ultimi tempi ci auspichiamo, ovvero che la bellezza e la consapevolezza della pace risplendano con forza nel nostro futuro.

Palestinesi

L’associazione Amicizia Sardegna-Palestina, tra le protagoniste dell’evento, è da oltre venti anni tra le realtà più significative in Sardegna a sostegno del popolo palestinese, grazie a numerose attività culturali, politiche, sociali, artistiche e di sensibilizzazione. (red. spet.)

