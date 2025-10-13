«L’Et scommessa di rinascita» 

Doveva essere il giorno della presentazione e del confronto sulle linee programmatiche dell’amministrazione guidata da Emiliano Fenu, ma il Consiglio comunale si è trasformato in un’arena politica, con toni accesi tra maggioranza e opposizione. Il documento è stato presentato, ma la discussione è stata rinviata dopo uno scontro durissimo. A far deflagrare la tensione, la mancata convocazione della conferenza dei capigruppo prima della seduta e la consegna domenica del documento programmatico. L’opposizione, con Pierluigi Saiu, Antonello Cucca e Lisetta Bidoni, ha chiesto il rispetto del proprio ruolo istituzionale, denunciando la gestione unilaterale della maggioranza.

Il battibecco

Il clima si è acceso quando Elia Carai, presidente del Consiglio, ha risposto duramente a Saiu, accusandolo di ostruzionismo e rivolgendogli parole pesanti: «Se ha qualche problema deve rimanere a casa, se vuole le consiglio uno specialista». Saiu ha replicato indignato («Non si permetta. Non ci metterete il bavaglio») denunciando lo scadimento del dibattito istituzionale. Dopo un’interruzione e un confronto tra i capigruppo, la situazione è stata ricomposta. Si è proceduto con un’inversione dell’ordine del giorno, come richiesto dalla maggioranza, prima dello scontro, con Francesco Guccini e Leonardo Moro, che chiedevano di votare l’inversione per approvare una variazione di bilancio. Ma la discussione sulle linee programmatiche è stata rinviata, come chiesto dall’opposizione.

Il progetto

Dopo lo scontro, il sindaco Emiliano Fenu ha illustrato il documento, definendolo «aperto a suggerimenti», sottolineando che si tratta di una base di lavoro ambiziosa ma concreta. L’orizzonte è quello del 2030, con una città che mira a essere guida della Sardegna centrale legata all’opportunità dell’Et. Sei i principi guida: gestione trasparente delle risorse, ambiente e sostenibilità, innovazione, partecipazione, riqualificazione urbana e collaborazione tra istituzioni, imprese e cittadini. La priorità è riportare equilibrio nei conti e rilanciare le partecipate. Si punta alla centralità di Grazia Deledda, con un festival della scrittura femminile e valorizzazione del centenario del Nobel (2026). Prevista la creazione di un piano di comunicazione turistica unificato. Per sport e giovani riqualificazione impianti, nuovi spazi e incentivi. Sul fronte istruzione si vuole un tavolo permanente con scuole e Università. Nuoro punta a diventare un vero polo universitario con nuovi corsi, mentre nelle politiche sociali il mantra è «nessuno deve essere lasciato indietro». Per l’ambiente la valorizzazione dell’Ortobene, l’istituzione del parco regionale, recupero di Lollove e mobilità sostenibile. Sulla rigenerazione urbana si è parlato dell’ex Artiglieria e mulino Gallisay come «poli di cultura, ricerca e innovazione». Su economia e lavoro fondamentale Prato Sardo come polo tecnologico, con sostegno a commercio e artigianato e la nascita del marchio “Artigianato artistico nuorese”.

