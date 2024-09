L’Et piace anche ai giapponesi 

È il sogno che accomuna. L’infrastruttura capace di rilanciare un territorio e di garantire internazionalità, partendo dal cuore dell’Isola. Ecco perché 12 studenti universitari, in arrivo anche dal Giappone, hanno raggiunto il centro Sardegna per una settimana di studi e ricerche tra Lula e Nuoro. «Abbiamo focalizzato l’attenzione su Einstein Telescope - dicono in città gli studenti di Urbanistica dell’università di Sassari, Paolo Pisu ed Emanuele Pilia -. In base alla nostra indagine, siamo convinti che da qui al 2027 la Sardegna si farà trovare pronta e sarà in grado di accogliere l’osservatorio di onde gravitazionali. Le maggiori criticità riguardano i trasporti».

Studenti in campo

Una scommessa europea, capace di proiettare il centro dell’Isola verso una nuova dimensione. Ecco perché dal 31 agosto all’8 settembre gli studenti universitari hanno indirizzato i loro sforzi e le ricerche sull’asse Nuoro-Lula. Tutto possibile grazie alla 14esima “Scuola estiva sulla consapevolezza e responsabilità del rischio ambientale”, nata ad Alghero nel 2008. «I ragazzi si sono occupati di comprendere gli scenari futuri, ovvero l’impatto di una simile opera sul territorio - afferma Paola Rizzi, docente di Urbanistica dell’ateneo sassarese -. Hanno immaginato un’infrastruttura già realizzata, quindi hanno iniziato a ipotizzare le ricadute, gli scenari possibili in un limite temporale tra il 2027 e il 2041». La direttrice della scuola puntualizza: «Stavolta i ragazzi coinvolti erano 12, equamente divisi: da una parte gli studenti di Pianificazione e Urbanistica dell’università di Sassari, quindi della sede di Alghero, dall’altra i colleghi arrivati appositamente da due università giapponesi. Ebbene, nonostante i pochi giorni a disposizione, sono emersi dei risultati estremamente interessanti».

Rinascita

Dodici ragazzi, quattro gruppi di lavoro. Gli studenti hanno accantonato le eventuali discussioni che in questo periodo tengono banco, quella partita tra Italia e Paesi Bassi. Non hanno parlato di finanziamenti, hanno dato per scontata la vittoria dell’Isola, del sito di Sos Enattos come luogo ideale per ospitare l’enorme infrastruttura per la rivelazione delle onde gravitazionali. Così, hanno iniziato a ragionare e a ipotizzare scenari virtuosi. «Abbiamo studiato le eventuali implementazioni, a nostro avviso necessarie per battere la concorrenza olandese e avvalorare la scelta sarda», spiega lo studente Paolo Pisu. L’amico Emanuele Pilia aggiunge: «Serve pure un cambiamento culturale, ma siamo certi che il territorio si saprà adeguare. Anche il sindaco di Lula, Mario Calia, ha sostenuto la nostra tesi». Silvia Porcu, pianificatrice e tutor in queste giornate di “summer school”, conclude: «I ragazzi sono partiti da due esempi, due casi-studio: da una parte una città giapponese, dall’altra Barcellona. Hanno battuto molto sui processi partecipativi, perché è fondamentale che i cittadini conoscano tutto di Et: progetto e ricadute».

