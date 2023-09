«L’Et in Barbagia sarà il nostro Cern» 

«Una struttura strategica che sarà il nostro Cern». Così la ministra Anna Maria Bernini ha presentato ieri il progetto dell’Einstein Telescope, la grande infrastruttura sotterranea per il futuro rivelatore di onde gravitazionali di terza generazione che l’Italia si candida a ospitare in Sardegna, nel cuore dismesso della miniera di Sos Enattos di Lula.

La ricerca scientifica

Durante il suo intervento al Forum di Cernobbio, la ministra dell’Università e della ricerca ha sottolineato che si tratta, «di uno dei principali progetti di ricerca europei con impatto scientifico di livello mondiale. Noi, attraverso enti di ricerca come l’Istituto di fisica nucleare, l’Istituto di geofisica e di vulcanologia, l’Istituto nazionale di astrofisica, abbiamo implementato una infrastruttura strategica europea, l’Einstein Telescope. Un telescopio per la prima volta underground, un osservatorio che non vede ma ascolta le onde gravitazionali». «Questo osservatorio», ha sottolineato, «lo vogliamo in Italia, in Sardegna, in Barbagia, per mettere insieme rigenerazione urbana, controllo del territorio e grande apertura dell’Italia a una nuova dimensione della comunità scientifica, quindi un’ulteriore internalizzazione. Perché ricerca chiama ricerca, ricerca chiama ricercatori». In Sardegna, ha detto la ministra, «potrebbe sorgere una sorta di piccolo Cern italiano, un centro che diventerebbe punto di riferimento per la ricerca scientifica internazionale. Abbiamo tutte le carte, ora sta a noi giocare bene questa partita con i Paesi Bassi, i nostri competitor».

Cantiere e ricadute

La fase di costruzione è stimata in nove anni circa. Il costo complessivo dell’opera è di 1,7 miliardi di euro, con un effetto totale potenziale in termini di occupazione, tra effetti diretti e indotti, di 36mila unità di forza lavoro, che corrispondono a circa 4mila persone che lavorano full time ogni anno per i 9 anni di costruzione ipotizzati.

