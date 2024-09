«L’estrema destra danneggia il Paese» 

Berlino. Il risultato raccolto dai socialdemocratici tedeschi nell’est della Germania è fra i peggiori di sempre, ma all’indomani dello shock per l’avanzata dell’Afd il cancelliere Olaf Scholz prova a dettare la linea: «L’estrema destra danneggia la Germania» e va isolata. Loro ovviamente, i vincitori delle elezioni, che per la prima volta hanno raggiunto la vetta della lista in Turingia, sostengono il contrario: «Quello di Alternative fuer Deutschland è un risultato storico. Scholz dovrebbe trarre le conseguenze e fare le valigie insieme agli alleati. Rispettate gli elettori», ha scandito la leader nazionale Alice Weidel. Mentre la Cdu di Friedrich Merz ha ripreso a incalzare: «Il governo corregga le politiche sulla migrazione». Controlli alle frontiere e respingimenti è la rivendicazione del partito che, al seguito dei populisti, vuole cancellare le politiche di accoglienza di Angela Merkel. I nodi sono difficili da sciogliere, l’incertezza è diffusa ed evidente. E nelle regioni dell'ex Ddr la difficoltà salta agli occhi: escludendo Afd, per formare l’esecutivo la Cdu dovrà allearsi con il Bsw, il partito rossobruno di Sahra Wagenknecht, che Merz ha definito «una black box, o una red box, non sappiamo cosa sia».

