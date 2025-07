L’estetica del recupero secondo Blumenthal 

Ogni filo ha una voce. Ogni stoffa una storia. Ogni abito creato dall'estro della stilista Silvia Blumenthal, un'anima. Inclusività, sostenibilità, creatività. Le sue collezioni sono un manifesto dell'upcycling. Stilista, sarta, modellista. 41 anni, tortoliese d'adozione, ha intrapreso la sua carriera nove anni fa con il desiderio di portare nella moda un messaggio forte: l'inclusione di tutte le taglie e di tutte le età, e la creazione di capi che rispettino l'ambiente. «Credo che la moda debba essere un mezzo per raccontare storie, sensibilizzare e per unire, non solo apparire - dice - anche l’upcycling e il riciclo sono le basi del mio processo creativo, unendo il passato con il futuro, trasformando materiali e storie in nuove opportunità». Da un antico arazzo restaurato col ricamo e una vecchia tenda nasce un completo, ritagli sartoriali diventano top o un gilet, pantaloni ricavati da taffetà di tendaggio e orlo in velluto ricamato e perlinato a mano. L'ultima collezione si chiama "Ieri è oggi". «È un dialogo tra epoche, un ponte che unisce il passato e il presente con ago, filo e memoria» racconta - Ogni capo è un atto d’amore verso ciò che è stato. Tessuti vissuti, materiali dimenticati ritrovano forma in silhouette contemporanee, cariche di consapevolezza. L’estetica del recupero si fonde con la ricerca stilistica: l'upcycling è un gesto poetico, un atto politico».

RIPRODUZIONE RISERVATA