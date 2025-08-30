L’esterno Sanna va all’Ossese 

Il Monastir ingaggia il centrocampista Renato Piga, 18 anni, dalla Reggiana. In Eccellenza l’Ossese (Eccellenza) ha annunciato l’arrivo dell’esterno destro Piero Sanna, classe 2006. Cresciuto nel settore giovanile dell’Ozierese, ha completato la trafila nella Cagliari Academy e successivamente nell’Olbia.

Tre colpi in entrata per il Villasimius, che si assicura le prestazioni dell’esperto difensore centrale Joel Kiwobo (1996), reduce da una stagione positiva con la maglia dell’Atletico Marine ed ex di Ilvamaddalena e Nuorese, dell’esterno di centrocampo Andrea Caferri (2005), proveniente da Cos e Guspini, e del promettente difensore Francesco Marras (2007), anche lui ex Cos e Sigma.

In Promozione il Ghilarza piazza altri due colpi per rinforzare il reparto arretrato: vestiranno la maglia giallorossa i difensori Franco Ruggeri (1997), ex Tuttavista e Nuorese, e Marcello Colombo, ex capitano della Macomerese. Insieme a loro arriva l’esterno sinistro Luca Melis (2004), originario di Palmas Arborea. In Prima categoria colpo di spessore per l’Atletico Sorso, che si assicura l’attaccante Fabio Nuvoli (1986), ex Porto Corallo, Siracusa, Olbia e Orvietana.

