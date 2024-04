L’esterno Piga piace al Pescara 

Il forte esterno di Maracalagonis, Mario Piga è finito nel mirino del Pescara, formazione che milita in Serie C, girone B, quello della Torres. Quest’anno il Delfino è stato guidato da Zdenek Zeman mentre ora c'è Giovanni Bucaro, ex giocatore di Bologna e Fiorentina. Piga attualmente gioca nel Real Casalnuovo e su di lui ci sono le sirene di diverse società professionistiche, anche di Serie B, ma la compagine abruzzese sarebbe in vantaggio. In questa stagione sta facendo davvero bene con la compagine campana: titolare inamovibile, ha segnato 3 reti e fornito numerosi assist. Uno dei suo primi estimatori è stato Franco Sarritzu, che l’aveva portato al Cagliari: «Un ottimo ragazzo. Oltre ad essere un valido calciatore è serio, educato e devoto al sacrificio. Tra i talenti scoperti indicare giocatori già arrivati come Nicola Murru e Nicolò Barella, sarebbe stato fin troppo facile, ecco perché in una recente intervista menzionai proprio Piga e Federico Pedoni».

Il giocatore

Nato il 19 dicembre 2002, Piga è cresciuto nelle giovanili del Cagliari. Ha poi disputato una stagione in D col Chions. Prima di passare al Real Casalnuovo è stato protagonista con l’Arzachena, allenato da Marco Nappi, sempre in quarta serie. È stato anche promosso dall’ex Fiorentina Reginaldo Ferreira da Silva, suo compagno di squadra: «Piga è fortissimo, la Serie D gli sta stretta. Non capisco perché nessuno gli abbia permesso di fare il salto di categoria». Il giocatore marese viene schierato dal tecnico Raffaele Esposito quinto di centrocampo in virtù delle sue elevate qualità tecniche, conduzione della palla alla massima velocità, dribbling e abilità nei cross.