L’esterno la priorità dopo l’addio di Azzi 

Al Cagliari mancano le alternative sulle fasce per far rifiatare chi ha tirato la carretta ininterrottamente. Lo ha detto tra le righe, Davide Nicola. Comunque lo ha detto abbastanza chiaramente, subito dopo la gara con il Torino. Cercando in parte un alibi alla «stanchezza» che - secondo lui - ha portato alla sconfitta e lanciando in parte un messaggio alla società in vista dell’ultima settimana del mercato che chiuderà alla mezzanotte del 3 febbraio.

La trattativa

La priorità non sarebbe più la punta, dunque, ma l’esterno. Ancor di più, dopo la cessione alla Cremonese di Azzi. Che non era certo un titolare. L’ultima sua partita risale addirittura al 25 ottobre, Udinese-Cagliari. Da allora, non ha più messo piede in campo. Nemmeno un-minuto-uno. Rappresentava, comunque, un’alternativa per Nicola in momenti di sofferenza estrema, come sembra esserlo stato quello di Torino. Il brasiliano verrà comunque sostituito. L’idea iniziale del ds Bonato, d’accordo con il tecnico, era quella di fare uno scambio con lo stesso club grigiorosso con Johnsen, in una maxi operazione che avrebbe dovuto portare Lapadula in Lombardia e Bonazzoli nell’Isola. Saltato il banco sugli attaccanti, per ora si è mosso solo Azzi, che farà il suo esordio oggi contro il Modena. Johnsen resta nel mirino, da chiarire ancora la formula dell’eventuale trasferimento. La Cremonese spinge per un prestito di un anno e mezzo, il Cagliari preferirebbe non andare oltre i sei mesi per poi valutarlo a fine stagione. Il norvegese ex Venezia non è, tuttavia, l’unico profilo monitorato in questi ultimi giorni di mercato, decisivi pure per il sostituto di Wieteska (potrebbe arrivare anch’esso dalla Serie B). Difficilmente, a questo punto, come ha detto il presidente Giulini dopo la gara con il Lecce, ci saranno cessioni eccellenti dell’ultim’ora. Lo stesso Lapadula sembra destinato a onorare sino all’ultimo giorno il contratto col Cagliari che scade il 30 giugno.

