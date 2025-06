L’estate Vides tra laboratori film e giochi 

Tra le novità per l’estate 2025 organizzate dall’associazione Vides di Guspini c’è un campo in terra battuta, limitrofo al centro via Palermo, nel quale portare avanti attività all’aperto. Ogni lunedì e giovedì pomeriggio, nel centro educativo si svolgono i laboratori artistici inclusivi, punto di forza del progetto. E poi spazio alla socialità con le serate di ballo latino americano in collaborazione con Cnf Dance & fit., in piazza Togliatti previste per oggi, lunedì 30, lunedì 7 e 14 luglio. Mercoledì, sarà la volta della tombola nella piazzetta di Santa Maria. Giovedì torna anche il cinema all’aperto, con la proiezione del film animato “Mummie, a spasso nel tempo” all’istituto in via Don Minzoni 22.

Il programma continuerà a luglio con laboratori, film, giochi, sempre gratuiti. Il progetto è realizzato in partenariato con le Figlie di Maria Ausiliatrice, il Comune e Vides Internazionale, il sostegno di Caritas, Regione e Fondazione di Sardegna. ( g. g. s. )

