«L’estate? Un incendio al giorno» 

La campagna di Serramanna ha bruciato per quasi 200 ore. Non ininterrottamente, sia chiaro, ma in molte decine di roghi differenti che hanno costretto, e ancora costringono, i volontari della locale compagnia barracellare, a un superlavoro.

I numeri

«In media c’è stato un incendio al giorno, con punte di tre o quatto roghi nelle 24 ore», precisa Fabrizio (Bizio) Demontis da febbraio capitano della compagnia dei cosiddetti poliziotti di campagna. Per Demontis, che guida la pattuglia di 10 esperti barracelli impegnati nella campagna antincendio, il bilancio personale nella lotta ai roghi estivi è scritto su 110 ore di intervento attivo. «Cento e più ore passate a spegnere il fuoco. Oltre 4 giorni di corsa contro il tempo, 6.000 minuti a respirare in mezzo al fumo, 360.000 interminabili secondi tra le fiamme, fradicio di sudore», puntualizza il capitano dei barracelli di Serramanna costretto suo malgrado a dover aggiornare di continuo le cifre: «Abbiamo appena finito di spegnere un altro incendio – diceva ieri pomeriggio – e la stagione non è ancora finita: se non cambiano le condizioni climatiche, ci sarà da combattere anche per tutto ottobre»,è la previsione del giovane capitano dei barracelli succeduto alla storica guida dei volontari a Livio Putzolu: in carica dal 2000 fino al 2022, con un intervallo di soli tre anni (dal 2006 al 2009).

La campagna

Due fuoristrada (un Land Rover Defender e un Nissan Navara) con modulo antincendio, attrezzature e dpi (dispositivi di protezione individuale) perfettamente a norma: i 10 barracelli in campo per spegnere gli incendi, scelti fra i 26 che compongono il corpo, sono equipaggiati alla perfezione. «Teniamo molto alla sicurezza e ognuno di noi è abilitato ad operare dopo essere stato sottoposto a visite mediche impeccabili. Insomma: per fare fronte alle fiamme bisogna essere sani», spiega Bizio Demontis, che con i suoi barracelli rappresenta per Serramanna il valore aggiunto nella lotta alle fiamme che, comunque, è coordinata dalla Centrale operativa provinciale della Protezione civile. «Come barracelli, dalla nostra abbiamo la possibilità di intervento nell’immediatezza dell’incendio. Siamo i primi ad arrivare, ma quando serve, per condizioni climatiche particolari come forte vento o incendi che entrano in zone particolari, non siamo mai soli», continua Demontis, che nel bilancio, ancora provvisorio purtroppo, della campagna antincendio dell’estate 2023 vede anche qualche nota positiva rispetto al passato. «In questa estate abbiamo avuto molti incendi, ma pochi veramente gravi. Lo scorso anno, invece, gli incendi sono stati molto più grossi, con molti più danni alle colture e all’ambiente, e soprattutto pericoli per aziende e residenti in case dell’agro. Quest’estate però il clima è stato diverso, con meno giornate di vento forte, e la vigilanza aumentata, a cui concorrono anche i barracelli che non sono coinvolti direttamente nelle operazioni di spegnimento».

RIPRODUZIONE RISERVATA