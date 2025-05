L’estate tra commerci e sapori 

Il mercato serale estivo è un patrimonio che il Comune non vuole disperdere. Anzi. «L’obiettivo è raggiungere, o meglio ancora, superare i risultati positivi degli anni precedenti dimostrando che, nonostante le numerose difficoltà in campo economico, il mercato serale è sempre un’importante vetrina per allacciare nuovi rapporti commerciali e per consolidare quelli esistenti». Sono pronte 24 aree lungo il consueto tratto di via Monsignor Virgilio. Se le contenderanno imprenditori agricoli, artigiani, commercianti su aree pubbliche e hobbisti. «È un evento unico nel suo genere di forte attrattiva e interesse», dicono dal Comune, annunciando il periodo di apertura: dal 21 giugno al 7 settembre.

I numeri

L’amministrazione Ladu, che ha fornito agli uffici gli indirizzi per il bando di assegnazione dei posteggi, ha messo a punto il prospetto economico dell’iniziativa. Sono stimati 5.568 euro di ricavi, provenienti dal canone versato dagli aggiudicatari per i posteggi (196 euro ciascuno) e dalla quota dell’energia elettrica (36 euro per ogni area). L’unica spesa prevista per l’ente di via Garibaldi è proprio quella sulla fornitura di energia elettrica: 864 euro, somma quantificata sulla scorta delle fatture degli anni precedenti. Tra le clausole inserite nel bando emergono le percentuali da destinare alle varie categorie che ambiscono all’esposizione sulla passerella naturale: il 60 per cento dei posteggi a coloro che esercitano l’attività di artigiano, hobbista e creatore di opere del proprio ingegno, il 10 per cento agli imprenditori commerciali su aree pubbliche mentre il resto dei posti rimasti liberi va spartito fra artigiani, hobbisti, imprenditori agricoli e commercianti.

Festival del gusto

Sulle strade dello shopping, tra corso Umberto e via Monsignor Virgilio oltre che sulla piazza del multipiano, l’estate alle porte sarà inaugurata dalla fiera internazionale del gusto. Appuntamento consolidato che quest’anno si terrà dal 18 al 22 giugno. Si annunciano varie contaminazioni internazionali ed etniche, dai profumi dell’Argentina e del Brasile, passando per Cuba, Spagna e Stati Uniti. La cittadina si prepara a ospitare il festival che andrà oltre il cibo, con un contorno di musica e spettacoli: dai balli latino-americani al flamenco e le sonorità country.