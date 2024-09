L’estate terribile del ct Spalletti:  Europei? Colpa mia 

«In questi mesi le riflessioni sono state tante, ho passato un'estate bruttissima perché pensavo sempre a cosa era successo». Luciano Spalletti non ha ancora spazzato via le scorie del fallimento sportivo della sua Italia agli ultimi Europei. E non potrebbe essere altrimenti. Il commissario tecnico ha ancora negli occhi la figuraccia fatta, sente ancora forti la delusione, lo sconcerto, la rabbia «per non aver onorato la nostra storia». Un peso sulle sue spalle: «Mi sento responsabile al 100%, i giocatori sono sollevati da questa responsabilità, ho messo loro troppa pressione». Il tecnico azzurro ha parlato a Coverciano in occasione del primo raduno della stagione in vista delle trasferte con Francia (6 settembre) e Israele (9 settembre) valide per la Nations League. L'obiettivo, ovviamente, è ripartire cercando di creare un nuovo gruppo e aprire un nuovo ciclo che possa proiettare gli azzurri con fiducia verso i Mondiali 2026. Con il capodelegazione Buffon si è confrontato con i 23 azzurri convocati, un gruppo più ristretto «perché voglio che tutti si sentano dentro al progetto di queste due partite, non scontenti o stressati per pochi minuti di lavoro. Li voglio tutti coinvolti nella causa. Come ho visto i giocatori? Con lo sguardo giusto. La Nations League è una competizione importante che ci può permettere di riscattarci prima di affrontare le qualificazioni per i Mondiali».

Gli esclusi

Molto anche fra quelli che erano all'Europeo, fra questi Jorginho e Cristante, mentre sono tornati Tonali dopo la lunga squalifica («ha riflettuto molto su quanto accaduto») e Kean reduce da tre gol in cinque partite con la Fiorentina: «Ha trovato continuità, lui e Retegui daranno fisicità al reparto». Manca Chiesa ma non è una bocciatura: «Ci ho parlato, ha bisogno di abituarsi ai ritmi e ai metodi del suo nuovo club». Spalletti sente il bisogno di rinnovamento: «Voglio creare un gruppo e dare la possibilità di mettere in mostrare i propri valori, voglio concedere questa possibilità soprattutto ai più giovani, dobbiamo andare a Parigi per fare una grande partita».

RIPRODUZIONE RISERVATA