L’estate sta finendo, riapre S'Ortali 'e su Monti 

S’Ortali ‘e su Monti è risorto. Il complesso archeologico ha accolto i primi turisti, italiani e stranieri, alle 10 di ieri quando a inaugurare il nuovo corso è stato il sindaco di Tortolì, Marcello Ladu, che ha acquistato il biglietto numero 1. Il sito ha riaperto i battenti dopo mesi di silenzio e la gestione è stata aggiudicata al Consorzio sistema culturale Sardegna, con sede legale a Monastir, per l’importo di 122.949,61 euro. Sei addetti, tutti ogliastrini. «Riconsegniamo il più importante complesso archeologico dell’Ogliastra, sia per beni presenti che per numero di presenze: in passato erano stati raggiunti i 9 mila visitatori annuali», ha dichiarato Ladu, 45 anni. Ieri è stato inaugurato pure il box biglietteria, con bagni e spazio espositivo, consegnato nel 2012 e mai entrato in funzione. «In tutti questi anni è stato lasciato all’incuria e al degrado più totale. L’abbiamo ripristinata rendendolo operativo con servizi essenziali». Cinque le tipologie di biglietti in vendita per la visita: intero (9 euro con guida in italiano e inglese), intero senza guida (5 euro), ridotto per anziani e bambini, omaggi per disabili e un loro accompagnatore. Al culmine della breve cerimonia all’interno del sito, il sindaco ha annunciato la svolta anche per la biblioteca di via Vittorio Emanuele, chiusa da mesi: «Entro il mese la riapriremo. Purtroppo abbiamo ereditato una situazione amministrativa catastrofica». (ro. se.)

