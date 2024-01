L’estate scorsa il flop della beach arena 

Parli con chiunque del rilancio dell’ippodromo e il pensiero corre subito alla beach arena, l’area eventi proprio accanto all’impianto ippico dove l’amministrazione comunale aveva in mente di dar vita a uno spazio in grado di ospitare fino concerti, spettacoli, eventi sportivi a disposizione di chiunque volesse organizzarli. «È vero che non era quello un progetto di rilancio dell’ippodromo, ma insomma è stato comunque un tentativo di far vivere uno spazio qui accanto», dice un fantino. Un tentativo che forse non ha funzionato come era nelle intenzioni. Il perché lo spiega Matteo Massa, capogruppo dei Progressisti in consiglio comunale: «L’amministrazione diceva di essere orgogliosa per aver recuperato e valorizzato un'area che sarebbe stata a disposizione degli organizzatori che l’avrebbero voluta utilizzare». Il concerto di Salmo, in programma a luglio dello scorso anno, doveva essere l’evento principale. Non si tenne alla Beach Arena ma si spostò alla Fiera. «A un anno di distanza sappiamo che non c'è stato nessun concerto di Salmo, anzi non c’è stato proprio nessun concerto. Solo uno dei tanti, troppi, episodi di annunci trionfalistici dell’amministrazione», dice Massa. ( ma. mad. )

