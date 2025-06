L’estate non ferma l’assistenza ai disabili 

L’assistenza e i contributi saranno garantiti anche da luglio a settembre. A pochi giorni dalla scadenza dei servizi dell’Home care premium - rimborsati dall’Inps - un voto del Consiglio comunale scongiura quello stop che in tanti temevano, prima di tutto le famiglie destinatarie: 131 solo in città, quasi 400 se si considerano tutti i Comuni dell’ambito Plus. «Troveremo le risorse per garantire tutti i servizi ai nostri cittadini, nessuno sarà lasciato solo», assicura l’assessore alle Politiche sociali Sandro Porqueddu.

Preoccupazione

L’allarme è scattato di recente all’interno del Plus 21 - e di tutti gli ambiti territoriali in Sardegna, con tanto di proteste e manifestazioni di sindacati e amministratori davanti alla sede dell’Inps - con Selargius ente capofila e Sestu come Comune delegato per il progetto Home care. Un piano di assistenza che prevede, per i beneficiari con disabilità certificate, due tipi di prestazioni: contributi mensili e assistenza domiciliare con Oss, psicologi, fisioterapisti, logopedisti, per citare alcune figure professionali in campo tramite cooperative. Tutti servizi integrativi in bilico dopo i tagli annunciati dall’Inps, poi la retromarcia con la previsione di un nuovo bando che però potrebbe non garantire più tutti quei professionisti impiegati negli ultimi anni. Assistenza e lavoro per decine di operatori sanitari a rischio non solo per Selargius e Sestu, ma anche per gli altri Comuni del Plus 21: Nuraminis, Monserrato, Quartucciu, Monastir, Settimo San Pietro e Ussana. «Per i nostri cittadini in possesso dei requisiti l’assessorato alle Politiche sociali, con il supporto dell’ufficio competente, stava già valutando le azioni più opportune per far fronte ai disagi nel periodo luglio-settembre», dice Porqueddu.

La segnalazione

Il tema era stato portato in Consiglio dall’esponente della minoranza Mario Tuveri. «Lo scopo della mia proposta è stato da subito quello di impegnare sindaco e giunta ad attivarsi affinché da una parte si sollecitasse il Plus 21 ad aderire nuovamente al progetto e dall’altra a reperire, anche con l’ausilio della Regione, le risorse necessarie per continuare, in attesa del nuovo bando Home care, a garantire ai cittadini di Selargius che ne usufruivano quegli aiuti economici previsti». Un primo ordine del giorno, seguito da un emendamento proposto da Franco Camba di “Selargius merita di più”.

Copertura finanziaria

Un lungo dibattito, fra botta e risposta rimbalzati tra gli stessi banchi della minoranza, fino al sì alla proposta stilata dagli uffici dell’assessorato alle Politiche sociali, sottoscritta e votata da tutti i consiglieri presenti in aula. Il Comune quindi assicura la copertura finanziaria dei servizi integrativi per i 131 beneficiari in città: circa 39mila euro al mese, che per il trimestre di vuoto Inps significa quasi 120mila di fondi di bilancio da dedicare.

