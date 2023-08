L’estate nera dell’ortofrutta, prezzi a +20% 

Alluvioni e grandini, uniti alla peronospora, un fungo che minaccia la vendemmia, e al granchio blu che sta invadendo le coste italiane: dall'ortofrutta alla pesca, gli effetti dell'estate nera del settore primario si riflettono sulle tasche dei consumatori. Con prezzi al consumo per frutta e verdura che, complice il caro benzina, fanno registrare a luglio un aumento del 14% e del 20%, secondo l'analisi della Coldiretti basata sui dati Istat.

Tempesta perfetta

Quest'anno, spiega Michele Ponso, presidente di Confagricoltura, «l'effetto combinato dell'incremento dei costi di produzione con l'inflazione, unito a eventi climatici estremi, ha creato un mix esplosivo che mette a rischio il futuro delle nostre imprese. Serve un recovery plan per salvare il salvabile». L'aumento dei prezzi era evidente già nel 2022, quando le famiglie italiane hanno speso il 4,7% in più per le verdure e il 2,7% per la frutta rispetto al 2021. Ma è aumentato ulteriormente nel primo semestre 2023, «portando a tagliare del 4,5% le quantità di prodotti alimentari acquistate dagli italiani, costretti però a spendere comunque il 7,3% in più, su base annua», secondo l'analisi Coldiretti su dati Istat. A pesare sono i costi della logistica, spinti dal caro benzina, che per l'ortofrutta incidono per circa un terzo del totale. Ma è stato soprattutto il maltempo, che ha decimato i raccolti: con una media di 42 eventi estremi al giorno a luglio, i cambiamenti climatici hanno sconvolto le campagne italiane, dove si registra un taglio del 10% della produzione di grano, mentre il raccolto di miele è sceso del 70% rispetto allo scorso anno.

Previsioni negative

In difficoltà anche i frutteti, con le ciliegie in calo del 60% per l'alluvione in Romagna e le pere del 63%, e si prospetta difficile anche la vendemmia con un calo della raccolta di uva di circa il 40% per i danni dovuti a siccità e alluvioni a cui si sommano quelli della peronospora. Per contrastare la malattia fungina che attacca la vite, il Governo ha predisposto un primo stanziamento da un milione di euro nel decreto omnibus sugli asset: «una quota irrisoria per affrontare da Nord a Sud il problema per un comparto che già emergenza», afferma il presidente di Cia, Cristiano Fini.

