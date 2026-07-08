L’Estate narcarese prosegue tra spettacoli e musica 

A Narcao, il programma di eventi per l'estate continua. Domani, alle 21 in piazza Europa, torna lo spettacolo dedicato ai bambini, mentre sabato alle 22, riflettori accesi sul dj show di Sandro Murru. Piazza Europa sarà sempre protagonista martedì 14 con lo spettacolo dedicato ai più piccoli e, il giorno successivo, con i cortometraggi del cinema sardo. Dal 17 al 19 luglio, nella frazione di Rio Murtas, è in programma la festa patronale.

Immancabile il Narcao Blues festival che si terrà dal 22 al 25 luglio, mentre per i bambini sono in programma altri quattro spettacoli (28 luglio, 1 e 21 agosto e 4 settembre). Nella frazione di Terraseo si terrà la sagra delle lumache (7 agosto), la festa patronale (8-10 agosto) e la sagra del fagiolo bianco (26 settembre). A Narcao, dal 14 al 17 agosto, è in programma la festa patronale in onore di San Nicola e Santa Barbara, il 25 (alle 21:30) il festival liberevento con Umberto Galimberti, il 28 (alle 22) il concerto dei Bardomagno e il 13 settembre (alle 21) nel villaggio minerario Rosas, il concerto del Santa Barbara international music festival.

«Abbiamo voluto un cartellone che fosse all'altezza delle aspettative – ha detto il sindaco Antonello Cani - una programmazione diversificata, capace di parlare a tutti: famiglie, giovani, bambini, appassionati di musica, di cinema e di letteratura».

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