L’estate medievale inizia con i balestrieri 

L’appuntamento è fissato per domani con la “ Chiamata” dei Balestrieri. Inizia così, l'estate medievale con il primo dei quattro eventi che scandiscono questo suggestivo e affascinante ritorno al passato.Quindici giorni, vissuti fra la fede, la storia e la leggenda, per raccontare l'amore e la passione per le antiche gesta che hanno contraddistinto la vita della cittadina medievale. All'appuntamento con la “Chiamata” dei Balestrieri, seguiranno il Torneo della Balestra, il Gioco di Bandiera, e per ultimo, il corteo storico. L'undici agosto sarà invece, la giornata dedicata alla Santa Patrona, Santa Chiara.

Gli organizzatori

L'evento dell'estate medioevale è promosso dalla Società Quartieri Medievali Villa Ecclesiae, mentre l'appuntamento con il Torneo della Balestra è promosso sia dalla Società Quartieri Medievali Villa Ecclesiae che dall’associazione Balestrieri Villa Ecclesiae. Sono quattro i quartieri storici che andranno in scena, per la precisione Santa Chiara, Castello, Mezo e Fontana.L’amministrazione comunale promuove e valorizza l'estate medioevale con i suoi imperdibili appuntamenti. Un viaggio a ritroso nel tempo, per riscoprire i valori più profondi di un passato ricco storia. Ma anche un viaggio nell'ospitalità e nella genuinità dei legami più profondi con altre realtà storiche, sociali e culturali. La città, l'odierna Iglesias, nacque attorno alla metà del 1200, per volontà di Ugolino della Gherardesca.

Il corteo storico

Il corteo storico andrà in scena il 13 agosto, rievocando, con i suoi figuranti, dai quattrocento ai cinquecento personaggi, la storia della città. «È molto importante rispettare la continuità storica – spiega Luigi Contu, presidente dell'Albo d'Onore e del Gremio dei Contadini – l'estate medioevale con i suoi appuntamenti è un percorso religioso e culturale, per il quale lavoriamo insieme alle associazioni, all'amministrazione, e soprattutto, alla Società Quartieri Medievali Villa Ecclesiae.È un lavoro di squadra in sinergia con altre realtà affini nella storia e nella cultura del nostro popolo». I capisaldi dell'evento sono scritti fra le righe della guida per eccellenza: il Breve di Villa di Chiesa.Il Breve, custodito presso l'archivio storico comunale di Iglesias, è una autentica Carta Costituzionale, e al contempo, un elaborato codice civile e penale.Interprete di emozioni e sentimenti profondi, l'estate medievale richiama centinaia di turisti, appassionati e curiosi, tutti ospiti di una terra che affascina e educa, e appartiene sempre di più alla sua storia.

RIPRODUZIONE RISERVATA