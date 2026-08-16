L’estate infinita di Alexia, regina dell’eurodance: «I ventenni impazziscono ancora per le mie canzoni»  

La notte di Ferragosto Arzachena si è trasformata nella capitale della dance italiana. Sul palco del Lebonski Park è salita Alexia, la regina italiana dell’eurodance, capace ancora una volta di far ballare la Sardegna dalla prima all’ultima canzone. Dietro le spalle, un’estate a ritmo internazionale, tra Spagna, Finlandia e Repubblica Ceca, fino al trionfale concerto in Messico, dove ha incontrato migliaia di fan, calcando il palco dell’Electric Daisy Carnival, uno dei festival elettronici più importanti al mondo. Un tour che l’ha confermata, ancora una volta, tra le artiste italiane più amate all’estero: pioniera della dance made in Italy nel mondo e prima italiana a esibirsi al Top of the Pops nel Regno Unito, con milioni di ascolti e dischi venduti a livello internazionale in una carriera che attraversa decenni, generazioni e confini. Ad Arzachena, dopo la tappa di Iglesias, Alexia ha regalato una nuova serata sarda ai suoi fan, in attesa dell’ultimo appuntamento in programma il 19 settembre a Calangianus. Sul palco, uno show che ha intrecciato le hit senza tempo - da “Summer Is Crazy” a “Uh La La La”, passando per “Me and You” - ai brani più recenti come “Follow”, nella versione remixata da Ale De Tuglie. Un live che, come lo show-evento “The Party – Back to the Dancefloor”, portato al Fabrique di Milano lo scorso marzo, racconta una rilettura contemporanea del suo percorso artistico: musica, immagine, coreografie, in equilibrio tra memoria e presente, senza nostalgia. Un equilibrio che Alexia porta anche nella vita privata, felicemente sposata da oltre vent'anni con Andrea Camerana, nipote di Giorgio Armani, al fianco del quale ha costruito, lontano dai riflettori, la sua famiglia. Subito dopo il concerto l’abbiamo raggiunta per fare il punto su questa estate infuocata e guardare, insieme a lei, tra passato, presente e futuro della sua musica.

Qual è il bilancio fa di questa estate in Sardegna?

«La Sardegna è un luogo dove torno sempre volentieri, il pubblico mi piace molto, i sardi mi piacciono molto. E poi, non ho ancora finito qua: ci rivediamo il 19 settembre per la mia ultima tappa estiva al Music Calangianus Festival!»

Al Tomorrowland di due anni fa e a febbraio all’Electric Daisy Carnival, ha fatto ballare di nuovo tutta l’Europa e il Messico su “Uh la la la”. Che effetto fa vedere ventenni impazzire per una canzone che ha trent’anni?

« Vedere quanto la musica può andare lontano e viaggiare attraverso generazioni mi rende ancora molto felice. Ogni volta penso che vorrei avere qualche anno in meno per poter condividere con i giovani le loro emozioni».

C’è una nuova generazione di artiste che oggi domina le scene. Riconosce un po’ della sua eredità nelle nuove leve?

« Il panorama internazionale è molto frammentato ma la mia attenzione è attratta verso generi che sento più vicini a me. Apprezzo la nuova generazione di “brave performer”, che hanno alzato molto il livello; penso a Raye, Olivia Dean, Sienna Spirro. Mi piace molto anche Dua Lipa, che incarna perfettamente il genere pop, una volta monopolio di artiste come Madonna e Janet Jackson. In Italia, invece, l’unica artista che ha il coraggio di osare trovo sia Anna Pepe, anche se è molto lontana dal genere che facevo io, ma l’“attitude” è molto simile».

Da ragazza si ribellava a chi voleva dirle come cantare, come essere. Oggi, sul palco, si sente ancora quella ribelle?

« Oggi mi piace semplicemente essere me stessa. Mi diverto, mi concedo il palco come essenza importante della mia esistenza. Presento il mio repertorio del passato con piacere perché sono consapevole di avere una storia interessante alle spalle, lo reinterpreto a seconda delle circostanze e lo gestisco con grande professionalità. La parte mia zen la pratico fuori dal palco per ritrovare la pace interiore.

Se dovesse descrivere lo stato d’animo della sua musica attuale con il titolo di una sua canzone, quale sceglierebbe?

«Direi che è uno stato d’animo che riflette il mio, quindi “risolta”».

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