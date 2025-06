L’estate in musica stenta a decollare 

C’è chi sogna un’estate piena di musica e sapori in riva al mare. E c’è chi, a Torregrande, sta cercando con tutte le forze di renderla possibile. Nella borgata marina oristanese la programmazione estiva prende forma tra mille difficoltà: risorse limitate, costi demaniali alle stelle e una macchina organizzativa che viaggia a rilento. Eppure, qualcosa si muove. Il Centro commerciale naturale della borgata e l’associazione culturale Eleonora sono al lavoro per salvare la stagione. Ma il quadro non è semplice.

Le difficoltà

«La concessione demaniale del lungomare ci costa circa 12 mila euro per soli due mesi – spiega Milena Carta, presidente dell’associazione – un costo enorme per una realtà come la nostra». Dal Comune è in arrivo un contributo, stimato in poco più dei 16mila euro stanziati l’anno scorso, ma la delibera tarda ad arrivare. «A maggio abbiamo incontrato l’amministrazione – aggiunge Carta – ma a oggi non abbiamo nulla di ufficiale. E luglio è alle porte». Nonostante le incertezze, i primi appuntamenti sono confermati: nelle prime tre settimane di luglio torneranno la Festa sarda, la Festa latina e la Festa del gusto, eventi che negli anni hanno saputo attirare pubblico e creare movimento sul lungomare. Ma le ambizioni devono fare i conti con il budget. “Grandi nomi? Impensabile con le risorse a disposizione”, ammette Carta. E anche le potenzialità non sfruttate pesano. L’area grandi eventi, ormai pronta, non è ancora stata assegnata, bloccata in attesa di un bando comunale che tarda a concretizzarsi. E la zona camper, chiusa, priva la borgata di un flusso turistico importante. “Il turismo su quattro ruote è fondamentale per i nostri commercianti – osserva Carta – lo abbiamo visto chiaramente durante la Festa di Primavera”. Nel frattempo, Oristano città si prepara a vivere serate di qualità con il Festival Dromos, che torna con la sua 27esima edizione. Il Comune ha destinato 70 mila euro alla manifestazione, riconoscendole un patrocinio oneroso. In cartellone spiccano nomi come Sophye Soliveau, che si esibirà in quartetto il 25 luglio in piazza Duomo, e gli storici Galliano, icona dell’acid jazz, attesi il 2 agosto.

Il Comune

Gli assessorati alla Cultura, allo Spettacolo e alle Attività produttive stanno intanto lavorando a un calendario che coinvolga l’intero territorio, comprese le borgate. L’intenzione è sostenere con qualche evento il Centro commerciale naturale Centro città, pronto a colmare il vuoto lasciato da “Shopping sotto le Stelle” con l’iniziativa “Estate in centro città”. Anche in questo caso le casse civiche non concedono troppi margini. «Per quanto riguarda gli spettacoli, il budget nel 2025 è di circa 30mila euro – spiega l’assessore Antonio Franceschi – ma una parte è già stata utilizzata per la Sartiglia». Franceschi guarda però avanti, con un’idea che potrebbe portare una ventata di novità: «Stiamo dialogando con alcune società per organizzare un grande concerto nel centro sportivo di Torangius, che può accogliere fino a 8 mila spettatori».

