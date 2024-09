L’estate flop delle navi tra avarie, falle e disagi 

Ritardi senza preavvisi, cancellazioni delle corse e prezzi folli. Avventure disastrose per le famiglie, viaggi da incubo per le persone con disabilità e anziani che si imbattono nei traghetti che collegano Genova con la Sardegna. L’aumento del numero delle avarie e delle falle sulle navi Moby, registrato in piena stagione turistica, ha procurato disagi e ritardi nell’attraversata tra il porto ligure e l’Isola. Il maltempo ha fatto il resto.

L’odissea

Domenica, a causa delle condizioni meteo-marine critiche, è saltata la corsa delle 21 sulla nave Moby Wonder in partenza da Genova e diretta a Olbia. Il rattoppo è stato peggio dello strappo. Riprotetti nella corsa successiva delle 21.30, in molti si sono dovuti accontentare della poltrona e rinunciare a una sistemazione già prenotata in cabina. Si sperava almeno nell’arrivo puntuale presso lo scalo gallurese (ore 7.30). Invece, ieri mattina la Moby Wonder ha attraccato nel porto Isola Bianca alle 10.30, dopo essersi fermata per circa un’ora davanti a Pittulongu. La compagnia Tirrenia Cin-Moby spiega che la causa del ritardo è imputabile all’incremento del traffico nello scalo marittimo, pertanto si è atteso che si liberassero gli ormeggi prima di approdare in banchina.

La protesta

«Episodi che si stanno verificando troppo spesso e che vedono vittime centinaia di passeggeri» sottolinea il segretario regionale della Filt Cgil Sardegna Arnaldo Boeddu. «Non è pensabile che non ci sia settimana in cui non si verifichino situazioni che minano i collegamenti marittimi da e per la nostra isola», sostiene il leader sindacale. «È necessario che la Regione intervenga immediatamente con gli armatori per avere garanzie rispetto a un servizio essenziale. Non si possono lasciare in rada per diverse ore passeggeri di una nave traghetto per mancanza di denti di attracco, - prosegue - oppure lasciati ad Ajaccio per continui guasti ad una motonave piccola quanto obsoleta». Lo stop delle navi è attribuibile al maltempo, ai guasti improvvisi o a questioni burocratiche e autorizzative: passeggeri e turisti ormai esausti si domandano se vale la pena di effettuare l’attraversata per raggiungere l’Isola. Il violento nubifragio che si è abbattuto domenica sulla città di Olbia ha messo in difficoltà l’attracco della nave Grimaldi.

I disagi

Nei giorni scorsi un’avaria all’elica ha bloccato la Moby Wonder per una notte e un giorno nel porto di Porto Torres. L’ennesimo guasto sul traghetto del gruppo Moby che collega il porto di Santa Teresa di Gallura a quello di Bonifacio, ha messo in difficoltà i collegamenti fra le due isole. Una falla al motore, il 4 settembre scorso, ha fermato a Genova la Moby Otta che doveva raggiungere il porto gallurese. Le tante famiglie con bambini sono state riprotette sul traghetto Grandi navi veloci. La disavventura peggiore è toccata a una madre di una bambina di 6 anni affetta da malattia rara, costretta a ritardi e disagi per il cambio nave partita da Olbia per Civitavecchia.

