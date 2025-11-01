VaiOnline
Poetto.
02 novembre 2025 alle 00:18

L’estate di novembre: spiaggia affollata e bagni fuori stagione 

Entusiasti i croceristi appena sbarcati Ottimi incassi per chioschi e ristoranti 

Inseguivano la tintarella di novembre, un tempo non lontano neanche immaginabile, e l’hanno trovata. Migliaia di cagliaritani e di turisti della mezza stagione hanno approfittato della giornata festiva accompagnata dal sole - in questo periodo piuttosto piovoso - per trascorrere praticamente l’intero giorno alla spiaggia del Poetto. Si sono uniti a loro i passeggeri di una nave da crociera ormeggiata dalla mattina al porto, felici di questa “finestra” d’estate in pieno autunno. All’imbrunire la loro nave è salpata verso la prossima tappa e ai croceristi sono rimasti i “trofei”: foto e video in riva al mare nel primo giorno di novembre.

Affari nei localini

A gongolare sono stati ovviamente i titolari dei chioschi bar e ristorante disseminati lungo la spiaggia principale dei cagliaritani, oltre che i localini lungo la passeggiata realizzata nel lungomare, che nella giornata di Ognissanti hanno lavorato quasi quanto riescono a fare nelle migliori giornate estive. La temperatura più che confortevole ha favorito i bagni in mare decisamente fuori stagione, almeno se si decide di dare retta al calendario “ufficiale”, considerato che a parte qualche perturbazione che ha causato piogge brevi e non intense nell’ultimo periodo, le medie stagionali sono decisamente alte: segno tangibile del cambiamento del clima portato dal riscaldamento globale. Non a caso, la maggior parte delle persone che hanno scelto la spiaggia del Poetto per trascorrere la giornata festiva non ha avuto difficoltà a stendersi sulla sabbia vestita solo con il costume da bagno. Qualche difficoltà per i parcheggi in corrispondenza delle prime fermate, dove le aree di sosta per le auto sono meno numerose, ma alla fine tutti i bagnanti di mezzo autunno sono riusciti a raggiungere l’arenile senza compiere troppi giri.

Il tramonto sull’arenile

Nel dubbio che fosse l’ultima giornata festiva di quest’anno con un clima ancora balneare, i più incalliti appassionati del Poetto hanno “presidiato” l’arenile fino al tramonto, mentre nei chioschi e nei localini lungo la Passeggiata e oltre gli stabilimenti D’Aquila e Lido si tirava finalmente un respiro dopo una festività in cui si è lavorato con ritmi altissimi. E incassi conseguenti.

