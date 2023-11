L’estate di novembre si è conclusa: ora freddo e pioggia  

Stavolta è vero: il maltempo di questi giorni segna l’ingresso nell’autunno, pur in ritardo di due mesi. La lunga coda dell’estate, insomma, è finita ed esce di scena con un’ondata di maltempo che fa da spartiacque e con una corografia che ricorda quella dell’anno scorso: «Pioverà molto al centro-sud d’Italia ma non lo farà al nord, che dunque è atteso da un nuovo periodo di siccità», riassume Alessandro Gallo di Meteo network, meteorologo delle basi dell’Aeronautica di Elmas e Decimomannu fino al pensionamento. «Il primo dicembre inizia l’inverno meteorologico», contrariamente a quello astronomico che comincia il 21, «e ora siamo arrivati al cambio di passo». Significa maltempo e crollo delle temperature anche in Sardegna.

I movimenti

Chi lo sta portando, l’autunno, nella nostra Isola? Gallo spiega che «aria fredda dal Polo Nord si allunga dalla Russia al Mediterraneo, e questo provoca due diverse dinamiche: la risalita dell’anticiclone dall’Atlantico fino alla coste dell’Islanda e anche una vasta saccatura sul Mediterraneo. È un’area di bassa pressione che potrebbe arrivare fino al Nord Africa, dove non si escludono forti nubifragi».

Il quadro in Sardegna

Secondo il meteorologo cagliaritano, nell’Isola permangono le precipitazioni a carattere di rovescio e temporale, talvolta forti. In particolare sul settore centro-orientale pioverà, in certi casi molto: si prevedono tra i 25 e 30 millimetri in dodici ore, tra ieri e oggi. «Nel resto dell’Isola», precisa Gallo, «le piogge saranno deboli e intermittenti, a parte qualche episodio locale, più corposo». Da oggi e fino al termine della settimana regna l’instabilità, e questo - riflette il meteorologo cagliaritano - potrebbe concedere qualche ora di sole alternate a rovesci di pioggia su tutta la Sardegna.

Arriva il freddo

L’ha portato il vento di tramontana alternato al grecale, che oggi si attenua per trasformarsi rapidamente in un forte maestrale: sul versante occidentale dell’Isola soffierà con raffiche comprese tra i novanta e i cento chilometri orari, e questo darà origine a mareggiate. A nord-est, invece, l’imperatore sarà il grecale, ma tutti i venti da domenica tenderanno ad attenuarsi. Proprio la ventilazione darà un forte contributo al netto ribasso delle temperature, e questo lo vedremo durante la fine della settimana. Alessandro Gallo fornisce anche numeri che, dopo tanta estate e tanta primavera fuori stagione, fanno venire il freddo al solo sentirle: «Fino a meno quattro gradi sui settori centrali. A questo proposito, sono assai probabili le gelate e non si escludono precipitazioni di pioggia mista a neve, forse di sola neve, sulle vette del Gennargentu. Nel resto della Sardegna le temperature minime varieranno tra i cinque e gli otto gradi». Non che le massime siano da costume da bagno, come invece abbiamo visto per molte giornate di questo autunno al di fuori dei canoni classici: nei settori interni dell’Isola sono previsti picchi tra i sei e gli otto gradi, invece in tutti gli altri settori i termometri indicheranno tra i 10 e i 14 gradi.

La prossima settimana

Le previsioni meteorologiche sono semplici probabilità quando riguardano il lungo periodo, considerata la grande quantità di fattori che sono in grado di modificare la situazione. Premesso questo, per la prossima settimana i modelli matematici applicati da Gallo indicano una vasta area depressionaria di origine atlantica che non investirà la Sardegna, però potrebbe interessarla in modo marginale: “di striscio”, verrebbe da dire. «Proprio sulla base di quei modelli matematici», aggiunge il meteorologo ex Aeronautica militare, a inizio dicembre una seconda fase di maltempo potrebbe interessare inizialmente il settore occidentale della Penisola, con fenomeni importanti, estendendosi poi al resto del Paese. Insomma, non trascorreremo il Natale indossando i pantaloncini corti. Però l’abbiamo rischiato.

