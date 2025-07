L’estate del sindaco: acqua e verde 

A Nuoro l’estate del Comune riparte dall’acqua e dal verde. Due simboli, due bisogni sentiti dalla città, due segnali che la nuova amministrazione ha voluto dare nei primi giorni di attività. Problemi più contingenti, come ad esempio la galleria di Mughina, o l’emergenza abitativa, attendono ma richiedono sforzi e impegno maggiore. La piscina di Farcana sta per riaprire, mentre dieci tirocini formativi per giardinieri sono pronti a partire. Non è solo manutenzione, è il primo passo per restituire vivibilità e cura a una città che ha voglia di rinascere. Dopo settimane di incertezze e attese, l’acqua riempie la vasca di Farcana. La storica piscina comunale, amata da generazioni di nuoresi, si prepara a riaprire grazie a una partnership tra il Comune e l’Hac Nuoro approvata in Giunta. L’obiettivo è offrire un servizio pubblico concreto durante l’estate, in un luogo simbolico come il monte Ortobene, unendo sport, socialità e benessere.

Consiglio e surroghe

Ma l’acqua non basta. Serve anche decoro, attenzione al verde pubblico e sicurezza sul fronte incendi, spesso trascurato e finito al centro delle lamentele dei cittadini. La risposta arriva con una convenzione firmata con la cooperativa sociale Lariso: dieci tirocini formativi per giardinieri, con l’obiettivo di intervenire in modo diffuso sulla cura degli spazi verdi in città. Formalizzata anche la convocazione del Consiglio per mercoledì. Data decisa senza convocazione della capigruppo: tecnicamente perché Avs, dopo le dimissioni della consigliera Giulia Corda (oggi assessora) è senza la formale surroga del consigliere subentrante. All’ordine del giorno del Consiglio proprio la surroga dei consiglieri nominati assessori, della commissione per gli elenchi dei giudici popolari, la ratifica di una variazione di bilancio e l’approvazione del Consuntivo.

Convenzioni

Sul fronte delle politiche culturali e sociali, la Giunta ha già messo in moto alcuni progetti, col patrocinio dell’Unicef e il sostegno ala manifestazione “Nepo 2025” dell’associazione Adessobasta per sensibilizzare sulla sicurezza stradale. Sul piano del sociale, Nuoro aderisce al progetto regionale “Elen Joy”, contro la tratta e lo sfruttamento delle persone vulnerabili. Ad un mese dall’elezione di Emliano Fenu, piccole decisioni, in attesa di un deciso cambio di passo.

RIPRODUZIONE RISERVATA