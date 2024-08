L’estate del benessere tra Santa Lucia e Sa Lantia 

L'estate non si ferma. Per la prima settimana di settembre sono in programma alcune iniziative del Comune di Irgoli all'insegna della salute e del benessere. Il 4 settembre dalle 9.15 a Sa Lantia partenza verso il Selema camping, a Santa Lucia di Siniscola, per ragazzi dai 12 ai 16 anni. Per i bambini, a Sa Lantia è in programma "Storie con lo yoga" a cura di Federica Sale alle 9.30. Il giorno dopo invece incontro informativo nella sala consiliare per parlare di un corso di ginnastica dolce e posturale il lunedì e il mercoledì dalle 15 alle 16, per tutti, proposto dall'assessorato ai Servizi sociali del Comune in collaborazione con la fisioterapista Rosa Catalano. (g.pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA