L’estate dei turisti con i soldi contati 

Pasti al sacco, massima attenzione alle spese. Quale è l’identikit del turista tipo che ha affollato le spiagge ogliastrine? Ha più o meno 45 anni, proviene dal centro-nord dell’Italia (ma i connazionali sono stati pochi rispetto alle previsioni d’inizio stagione) o dall’estero, soprattutto da Germania, Svizzera, Austria e Francia. L’inflazione e il caro vacanze hanno spinto il ritorno del pranzo al sacco sotto l’ombrellone che ha consentito alle famiglie di risparmiare qualcosa senza rinunciare alla tintarella. Ad agosto, la spesa media per due persone, tra parure (un ombrellone e due lettini) in prima fila e un primo piatto (più acqua e caffè) in uno dei tanti stabilimenti balneari si è aggirata sui 35 euro a testa. «I prezzi non sono esorbitanti come sostiene qualcuno», affermano in coro gli operatori del comparto.

Portafogli vuoti

«Da noi una margherita costa 6 euro, un piatto di pasta con le vongole 18 euro, il caffè 1,20 euro e per una colazione, cappuccino più croissant, si spendono 3,30 euro». Antonello Moi, titolare dello stabilimento Su Stancu a Orrì, sul litorale di Tortolì, non vuole sentire prlare di aumenti: «Stessi prezzi dello scorso anno». Allo stabilimento Foxi Lioni, Antonio Ladu tira le somme: «L’importo medio della spesa giornaliera è stato di 17 euro. Tante le pietanze condivise». Per Mattia Erittu del Leo beach, sulla spiaggia centrale di Santa Maria Navarrese, non c’è stato nessun caro prezzi: «Non è stata una questione di prezzi. Quest’anno - dice il titolare dello stabilimento - andava di moda dire questo per gli stabilimenti, anzi chi chiedeva i prezzi poi si fermava, non è mai andato via nessuno. Gli stranieri erano convinti che il prezzo esposto fosse una tariffa oraria perché costava poco. «Quattro giorni fa all’Isola d’Elba per mezza giornata ci hanno chiesto 50 euro, ci ha raccontato una signora americana. Da noi a giugno un ombrellone e due lettini veniva 20 euro, a luglio 25 euro e ad agosto 30 euro».

Spese contenute

A La Duna di Foxi Manna, marina di Sarrala (Tertenia), Paolo Rigato traccia un primo bilancio: «Come tipologia di clientela non è cambiata la spesa pro-capite. L’affluenza è stata inferiore agli altri anni. Ad agosto la spesa per due lettini e un ombrellone più un antipasto e un primo mare la spesa è più o meno di 70 euro». Lorenzo Lobina, uno dei proprietari de La Rosa dei venti sul lungomare di Museddu, a Cardedu, conferma che il turista medio è stato molto parsimonioso: «Da noi per un ombrellone e due lettini 25 euro tutto il giorno. Offriamo doccia, wi-fi e parcheggio gratis: non penso sia una cifra eccessiva. Il turista medio di quest’anno? Ha guardato molto il portafogli, non si è dato alla bella vita. I rincari hanno inciso: è più che normale».

