L’estate dei bambini si accende con il via al CreGrest 

L’oratorio Sant’Andrea Apostolo accende l’estate dei più piccoli con il Cre Grest, in programma da domani al 17 luglio. Oggi la consegna delle magliette apre simbolicamente una settimana attesa da bambini, ragazzi e famiglie.

Sarà la settima edizione, considerando anche il percorso avviato dal precedente gruppo animatori, e coinvolgerà i partecipanti dai 6 anni fino alla terza media. Il Cre Grest è molto più di un semplice centro estivo: è un’esperienza di comunità in cui il gioco diventa occasione per conoscersi, collaborare e crescere insieme. Le giornate saranno scandite da attività di squadra, laboratori creativi, balli, momenti di preghiera, sfide all’aperto e appuntamenti serali con un filo conduttore legato al messaggio di San Francesco sulla pace e il rispetto del creato. Il programma resterà una sorpresa per i partecipanti ma l’obiettivo è chiaro: offrire ai ragazzi uno spazio sicuro, allegro e formativo, capace di unire divertimento, amicizia e spirito di comunità.

I coordinatori sono Keti Mannai ed Emanuele Bodano. Con loro don Angelo, punto di riferimento dell’oratorio, Ester Moi e Vanessa Atzeni, capo animatrici di un gruppo composto da Raffaela Medda, Tania Moi, Irene Pes, Rossana Fanunza, Anna Collu, Angelica Tedde, Alessia Fanunza, Matteo Bodano e Sara Fanunza, affiancati da undici aiuto animatori in formazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA