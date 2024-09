L’estate crudele degli invisibili 

Più di uno al giorno dall'inizio dell'anno, tra i 270 senzatetto morti invisibili, contati in tutta Italia, dalla Federazione italiana degli organismi per le persone senza dimora, ci sono anche Umberto Sini e Luis Javier Morocho Sanchez, deceduti nel cuore della città sotto il sole di agosto. Morti senza dimora, tra passanti distratti e compagni di viaggio impauriti, a Olbia l'emergenza clochard è d'estate. Si muore di caldo tra i giacigli alternativi alle strutture di accoglienza, cresce il numero di chi preferisce dormire sulle strade e di chi arriva in città senza destinazione. Ai residenti nella via fittizia che il Comune ha istituito per restituire dignità giuridica ai senzatetto, si aggiungono alcuni compagni di strada, senza nome né documenti, difficili da intercettare e di cui è complicato ricostruirne le storie ma, probabilmente, attratti dalla possibilità di un lavoro stagionale che naufraga prima di prendere il largo.

Il dormitorio

«È il caso di Alvaro, venuto dall'Ecuador e finito per strada per non aver trovato di meglio in una città che si fa sempre più difficile», dice l'assessora ai Servizi Sociali, Simonetta Lai. Difficile, aggiunge, «per totale mancanza di alloggi che di sicuro non aiuta chi arriva qui con l'intenzione di trovare una sistemazione». Al dormitorio comunale di via Canova, gli utenti, quest'estate, sono meno: «Dei 34 posti letto, sempre tutti occupati soprattutto da lavoratori stranieri stagionali, in questi mesi estivi ne avanzano una decina vuoti», racconta Lai. Un dato che, spiega l'assessora, «dice la verità sulla scelta di vita dei nostri senzatetto, sfuggire alle costrizioni e alle regole, perdersi per strada come Umberto che ha frequentato il centro fino all'incontro, un anno fa, con un amico con cui ha scelto di non fare ritorno». E di percorrere la via dell'invisibilità che, però, per Simonetta Lai, «è tale solo per chi non vuole vedere, non sono invisibili, li conosciamo tutti, ci passano accanto e mi meraviglia che la morte di Umberto sia passata inosservata per un mese in un luogo che è un posto di grande passaggio abitato da tanti come lui». Dice Simonetta Lai che il fenomeno dei senzatetto «è una piaga presente nella nostra città e che non si può negare ma l'intervento dell'amministrazione comunale è limitato dalla volontà di queste persone di cercare accoglienza nei nostri servizi per accedere ai quali è necessario, però, che siano in possesso di documenti regolari».

RIPRODUZIONE RISERVATA