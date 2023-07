L’estate cafona nei parchi 

Costa che frequenti, turista cafone che trovi. Succede a Stintino come a La Maddalena, a ridosso o nel cuore di parchi naturali, si esce dagli schemi e si sfidano le regole. Centinaia di “innocui” palloncini rossi e bianchi sono stati liberati in aria in uno dei villaggi turistici sul litorale di Stintino: una festa di colori per i partecipanti, una minaccia ambientale per l’associazione Plastic Free. Poche ore prima, nell’isola gallurese, la solita incursione di un gommone fino alla riva ha provocato prima proteste e poi uno scontro fisico.

Plastica in volo

A Stintino la sindaca Rita Vallebella è già pronta a dare battaglia sui palloncini. Questa mattina firmerà un’ordinanza di divieto assoluto della pratica, ritenuta nociva per le devastanti conseguenze sulla fauna, in particolare quella marina. L’indignazione dei residenti esplode sulle pagine Instagram, i social mostrano le foto dei momenti di animazione di sabato scorso nel resort stintinese, con la nota ballerina e conduttrice televisiva Rossella Brescia ospite speciale dell’evento. Nella piazza del villaggio un’occasione di festa con tanti palloncini a cui affidare un messaggio prima di ammirarli mentre si librano in volo, per poi sparire in un punto imprecisato del cielo, «fino a scoppiare e lasciare che i residui cadano a terra o in mare, pronti per essere ingeriti da qualche animale marino, tartarughe o uccelli, provocandone la morte». Per l’associazione Plastic Free equivale a liberare la plastica in atmosfera. «La condanna contro questi sistemi arcaici e pericolosi - osserva la prima cittadina di Stintino – è arrivata dai cittadini e dai volontari che da tempo combattono l’inquinamento da plastica. Pertanto non resterò indifferente di fronte a tali comportamenti che devono essere vietati in tutto il mondo». A mobilitarsi anche l’assessora al Turismo, Marta Diana, che ha inviato una lettera al Resort “incriminato”: «Vi invito a tenere comportamenti responsabili e di rispetto per l’ambiente. Siamo in prossimità di un’area Sic, le Saline, di fronte al Parco nazionale dell’Asinara, particolarmente sensibile alla lotta contro la plastica nei mari e - aggiunge - contraria a queste pratiche di inquinamento dell’ecosistema». L’assessora Diana ha contattato anche il Centro recupero animali marini dell’isola dell’Asinara per avviare insieme iniziative di sensibilizzazione.

Gommone selvaggio

In mare non è neppure consentito accostare un gommone con il motore acceso fino a raggiungere la riva. Invece è successo sabato sera sulla spiaggia di Cala Lunga di Porto Massimo, a La Maddalena. Un tender con a bordo due membri dell’equipaggio, incuranti degli insulti dei bagnanti, hanno toccato la sabbia senza rispettare le regole di divieto di avvicinamento alla riva, con l’intenzione di recuperare dall’arenile una donna con dei bambini e accompagnarli sullo yacht ormeggiato in rada. Una donna maddalenina non ha esitato a rimproverare i turisti stranieri per aver violato le norme di sicurezza, ma uno di loro, raggiunta la spiaggia a nuoto, l’ha “ricompensata” con uno spintone. La reazione del marito non si è fatta attendere: ha preso la rincorsa sferrando un calcione al turista finito in acqua e colpito a più riprese.

RIPRODUZIONE RISERVATA