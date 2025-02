«L’estate 2025? Nel Sarrabus inizia in primavera» 

L’estate? Inizierà in primavera con una grande festa tra Pasqua e il 25 aprile. Almeno a Villasimius, dove i preparativi sono già in corso. «L’ordine è: aprire tutti insieme, perché è inutile che ci siano gli alberghi ma non ristoranti e negozi», dice il presidente del Consorzio turistico Sergio Ghiani. Anche a Costa Rei, nel litorale di Muravera, c’è già una data certa per l’apertura della stagione. «Si parte il giorno della sagra degli agrumi, il 28 aprile», assicura Renato Orgiana, presidente del Centro commerciale naturale nato un anno fa. Una partenza su due ruote per i 40 soci dell’associazione Castiadas Solidale che, come da tradizione, inaugurerà la stagione con la manifestazione “Felici in bici”: «Sarà nel primo o nel secondo fine settimana di aprile», promette la presidente Marianna Seu.

Gioco di squadra

In questo pezzo di Sardegna che lo scorso anno è andato ben oltre il milione di presenze turistiche, si lavora da mesi per il riconoscimento della destinazione turistica Sarrabus, il cui progetto è in fase di valutazione all’assessorato regionale al Turismo e che, si spera, farà crescere l’intero territorio. Nell’attesa che tutto questo diventi realtà si prova già a fare gioco di squadra, con il coordinamento delle attività e un’idea condivisa: cresciamo tutti se cresciamo insieme.

Capofila

«Stiamo lavorando per mettere a sistema tutti i fattori, quelli del pubblico e del privato, e proporre un unico pacchetto che comprenda ovviamente le nostre splendide spiagge ma anche i servizi e le attività offerti nei cinque paesi coinvolti dal progetto di cui Villasimius si candida a essere capofila – continua Ghiani –. Dobbiamo puntare a valorizzare quello che siamo, ai turisti non basta più essere clienti vogliono diventare nostri amici, vivere un’esperienza diversa. Per questo serve puntare sui nostri prodotti tradizionali: da tempo stiamo organizzando la manifestazione Sabore de domu per l’apertura ufficiale della stagione che durerà fino a novembre». L’obiettivo è spingersi sempre un po’ più in là. «Basta con una programmazione a breve termine, serve un cambio di mentalità importante, dobbiamo abbattere i paletti. Per il turista non c’è differenza tra un paese e l’altro, per lui esiste il concetto di Sardegna, al massimo di Sud Sardegna. Invece ci sono delle divisioni che non hanno motivo di esistere, sulla strada per Villasimius c’è un cartello che dice “Fine della Città metropolitana di Cagliari”, ma che senso ha?».

I mesi caldi

Reduce da un incontro con l’assessore comunale al Turismo di Muravera, il presidente del Centro commerciale naturale di Costa Rei Renato Orgiana racconta: «La sagra degli agrumi segnerà ufficialmente l’avvio della stagione turistica. Noi come associazione stiamo lavorando per confermare tutte le manifestazioni dello scorso anno e aggiungerne di nuove per animare i periodi di bassa stagione, ovvero aprile e maggio. Sono questi i mesi sui quali lavorare di più per far crescere le presenze e far sì che l’estate duri sempre più a lungo».

In bici

Ad anticipare i tempi, inaugurando la stagione ai primi di aprile, potrebbe essere Castiadas. «Ogni anno si parte con la manifestazione “Felici in bici” che da questa edizione sarà “Felici non solo in bici” ma stiamo valutando se confermarla per il 12-13 aprile o anticiparla di una settimana – racconta Seu –. Chi ci sceglie in primavera è un visitatore diverso da quello che vuole solo andare al mare, sono persone che si dedicano alle escursioni, vogliono conoscere la nostra storia e il territorio. Per questo le porte del nostro museo non hanno mai chiuso nel 2024 e anche i tour tra nuraghi e domus de janas sono sempre stati disponibili. Non solo puntiamo a una stagione extra-large, noi vogliamo restare aperti tutto l’anno».

