«L’esproprio? Mai pagato» 

«Abbiamo subìto una prepotenza, chiediamo giustizia». Antonio Sanna, agricoltore di 75 anni, da quindici anni rivolge al Comune di Samassi per un terreno sottratto alla sua famiglia senza ottenere risposte.

Il terreno

Tutto ha inizio nel 2009 quando Sanna e la moglie, Severina Setzu, hanno ereditato un terreno di 103 aree tra il cimitero e il teatro. Lì la loro scoperta: 464 metri quadri del terreno, utilizzati dal Comune negli anni Novanta per costruire una strada, non risultano pagati. «Il Comune di Samassi si è impadronito di una parte del terreno, frazionato nel 1991, ingiustamente e lo ha utilizzato per costruire una strada adiacente al cimitero – racconta Sanna – Noi pensavamo che questa parte di terra fosse stata espropriata ma nel 2009, quando abbiamo aperto il testamento di mio suocero, abbiamo scoperto che il terreno non è mai stato espropriato né pagato. Sono andato più volte in Comune per chiedere spiegazioni e ho fatto richiesta per vedere i documenti della proprietà di quel pezzo di terra ma non mi hanno mai risposto. Sto combattendo da quindici anni per avere giustizia. Ho proposto più volte diverse soluzioni ai vari sindaci ma nessuno mi vuole ascoltare e dunque mi sono rivolto ad un avvocato perché dal Comune non ottengo nessuna risposta o volontà di chiarimento».

I problemi

Oltre a ciò, si aggiungono le numerose segnalazioni sulla pericolosità e i danni causati dagli alberi che si trovano sulla strada realizzata dal Comune e che sono adiacenti al terreno di Antonio Sanna. «Ogni anno le piante rovinano il raccolto – continua il pensionato – da anni chiedo al Comune di intervenire, anche in questo caso non ottenendo mai risposte».

«Al Comune è stato più volte segnalato che ogni anno c’è un danno a qualsiasi coltura ma si rifà al fatto che non è obbligato a potare le piante e a risarcire i danni – aggiunge Luca Setzu, affittuario del terreno e consigliere di minoranza – Oltre a danneggiare le colture, i pini sono pericolosi perché rovinano l’asfalto della strada e dei marciapiedi: sono caduti in mezzo alla carreggiata già un paio di volte e hanno creato pericolo e rischio di incidenti ad automobili ma soprattutto alle persone. Dunque, il Comune dovrebbe estirparli».

Nessuna replica al momento dalla sindaca Maria Beatrice Muscas.

