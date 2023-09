L’esproprio delle aree New G rimandato in primavera 

La volontà di espropriare i cinque ettari di proprietà della New G finisce nel congelatore. Almeno per i prossimi sei mesi. L’ha deciso il consiglio di amministrazione del Consorzio industriale che si è riunito nei giorni scorsi per discutere (anche) sul caso New G, titolare di un’area con vista sul molo di ponente e frammento dei terreni ex Cartiera. «Abbiamo concesso sei mesi di tempo alla società per presentare il piano industriale» ha dichiarato Franco Ammendola, 72 anni, presidente del Consorzio che, lo scorso giugno, aveva disposto un decreto di esproprio per i 5 ettari di proprietà della società con sede legale a Roma (nel 2017 aveva acquistato l’immobile dalla ditta Tecnologie rinnovabili, che a sua volta l’aveva rilevato all’asta dal Tribunale di Torino). Se ne riparlerà dunque in primavera, dopo che comunque i legali della società con interessi industriali ad Arbatax avevano evidenziato, sin dai giorni successivi alla notifica dell’esproprio, che il sito non si trova in alcun stato di abbandono come invece aveva asserito il Consorzio che avrebbe voluto acquisire l’immobile per assegnarlo a nuovi insediamenti. Parallelo al caso New, ma sempre nella sfera della politica consortile, corre il tentativo di esproprio dei 35 ettari delle aree ex Cartiera. Il Tar, dopo il ricorso della Regione, ha sospeso l’efficacia degli atti impugnati fissando l’udienza di merito al 29 novembre prossimo.

