L’esplosione provocata da una perdita nell’impianto 

Sono molto gravi le condizioni del pensionato di Modena, Oriello Canali, investito dalla deflagrazione che domenica mattina ha distrutto la sua abitazione, e altri appartamenti, a Trinità d’Agultu. L’uomo, 78 anni, è ricoverato nel Centro Ustionati di Sassari. L’aria incandescente che lo ha avvolto è la causa delle ustioni su buona parte del corpo. Ieri la Procura di Tempio ha ricevuto i primi rapporti su quanto avvenuto domenica mattina in via della Posta. Stando ai rilievi dei Vigili del Fuoco di Tempio e dei Carabinieri della Compagnia di Valledoria, la casa di Canali era satura di gas, in particolare la cucina. Viene ipotizzata una perdita di gas nella parte interna dell’impianto collegato a una bombola esterna. Ma si tratta di ipotesi che i magistrati di Tempio stanno verificando. È stato disposto il sequestro di alcuni settori dell’edificio e di parti dell’impianto collegato ai locali della casa dove è avvenuta l’esplosione. Il bilancio della deflgrazione è pesante. Oltre al pensionato che ora è ricoverato a Sassari, il personale del 118 ha soccorso una donna, le cui condizioni non sono gravi. I danni alla palazzina di via della Posta sono ingenti. Le parte che non è stata sventrata è inagibile, il sindaco di Trinità, Giampiero Carta, ha firmato una ordinanza di intedizione di tutta l’area.

